به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس امروز (دوشنبه) با همراهی سعید رحمت‌زاده نماینده معین مردم شهرستان بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی، از روند اجرای پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب شرق بندرانزلی بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت این طرح قرار گرفت.

استاندار گیلان در حاشیه این بازدید، تصفیه‌خانه شرق بندرانزلی را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیست‌محیطی استان دانست و اظهار کرد: با بهره‌برداری از این مجموعه در هفته دولت، بخش قابل توجهی از فاضلاب شهر بندرانزلی تحت پوشش فرآیند تصفیه قرار می‌گیرد و زمینه برای کاهش آلاینده‌های ورودی به تالاب بین‌المللی انزلی فراهم خواهد شد.

وی افزود: این تصفیه‌خانه با ظرفیت ۱۲ هزار مترمکعب در شبانه‌روز، امکان پوشش حدود ۵۰ درصد جمعیت شهر بندرانزلی را دارد و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، در هفته دولت وارد مدار بهره‌برداری می‌شود.

حق‌شناس با اشاره به اینکه تصفیه‌خانه غرب بندرانزلی حدود ۲۰ سال پیش به بهره‌برداری رسیده است، تصریح کرد: راه‌اندازی تصفیه‌خانه شرق، گام مهمی در تکمیل زیرساخت‌های فاضلاب شهری بندرانزلی است و شرکت آب و فاضلاب باید با شتاب‌بخشی به اجرای شبکه جمع‌آوری و انتقال، امکان بهره‌مندی کامل شهروندان از این ظرفیت را فراهم کند.

استاندار گیلان، جلوگیری از ورود فاضلاب خام به تالاب انزلی را مهم‌ترین دستاورد این پروژه عنوان کرد و گفت: هدایت فاضلاب به مسیر تصفیه و بازگشت پساب تصفیه‌شده به چرخه طبیعت، یکی از اقدامات اساسی برای حفظ و احیای این زیست‌بوم ارزشمند است.

وی با اشاره به تداوم اجرای طرح‌های زیربنایی فاضلاب در دیگر نقاط استان خاطرنشان کرد: توسعه ظرفیت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در رشت، اجرای طرح‌های مرتبط در فومن و سایر شهرهای استان با هدف ارتقای سلامت عمومی، حفاظت از محیط‌زیست، کاهش آلودگی رودخانه‌ها و کمک به احیای تالاب بین‌المللی انزلی دنبال می‌شود.

استاندار گیلان تأکید کرد: مدیریت اصولی فاضلاب شهری، یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار استان است و مجموعه اقدامات انجام‌شده در این حوزه، گامی مؤثر برای حفظ منابع طبیعی و ارتقای کیفیت زندگی مردم خواهد بود.

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