مدیرکل منابع طبیعی استان مرکزی خبر داد:
صدور مجوز حمل محصولات چوبی به صورت الکترونیکی در استان مرکزی / رعایت ضوابط قانونی و اخذ مجوزها ضروری است
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: با توجه به امکان صدور آنی مجوزهای الکترونیکی، نیاز است ضوابط قانونی در فرایند حمل محصولات چوبی رعایت شود. متقاضیان باید مجوزهای الکترونیکی را پیش از جابهجایی محصولات چوبی دریافت کنند، در غیر این صورت مشمول توقف ناخواسته خودروها و خسارات مالی در مسیرهای ارتباطی میشوند.
به گزارش ایلنا، عبدالحسین محمدی بر ضرورت اخذ مجوز قانونی حمل محصولات چوبی تأکید داشته و در این رابطه افزود: از بهرهبرداران و متقاضیان تقاضا میشود در راستای اطمینان از صحت فرایند جابهجایی محصولات و جلوگیری از توقفهای ناخواسته خودروهای حامل محموله چوب در مسیرهای مواصلاتی، حتماً نسبت به اخذ مجوزهای قانونی لازم اقدام کنند.
وی بر اهمیت رعایت ضوابط قانونی در فرایند حمل محصولات چوبی تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: با توجه به گذشت بیش از یک سال از بکارگیری سامانههای هوشمند، هدف اصلی از این تحول دیجیتال، تسهیل امور متقاضیان، کاهش مراجعات حضوری و افزایش شفافیت در فرایند نظارت است. بر این اساس رعایت ضوابط قانونی و اخذ مجوزها ضروری است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی به فراهم شدن زیرساختهای قانونی در خصوص صدور مجوزها اشاره کرده و اظهار داشت: با توجه به امکان فراهم بودن زیرساختهای لازم برای صدور آنی و برخط مجوزها، توصیه میشود تمامی صاحبان محصولات و رانندگان پیش از اقدام به بارگیری و حمل، نسبت به دریافت مجوزهای الکترونیکی لازم اقدام کنند.
محمدی به توقف خودروهای حامل محموله در صورت نداشتن مجوز الکترونیکی اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: عدم رعایت روال قانونی اخذ مجوز آنی الکترونیکی ممکن است منجر به توقف خودروهای حامل محموله چوب توسط مأموران یگان حفاظت و پلیس راهور در جادهها شود. این موضوع میتواند خسارات مالی و زمانی غیرضروری به متقاضیان وارد کند.
وی به تبیین روشهای دریافت مجوز پرداخته و بیان داشت: در خصوص حمل چوبآلات گونههایی نظیر گردو و درختان جنگلی واقع در اراضی مستثنیات، متقاضیان باید جهت سپری کردن مراحل قانونی و بازدید کارشناسی، به صورت حضوری به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه مراجعه کنند تا پس از تکمیل فرآیندها، امکان ثبت مجوزها در سامانه فراهم شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی تأکید کرد: متقاضیان محصولات حاصل از باغات و گونههای زراعت چوب از جمله کبوده، صنوبر و اکالیپتوس، پس از دریافت مجوز قطع درخت از مراجع ذیربط که شامل شهرداریها برای محدوده شهری و سازمان جهاد کشاورزی برای خارج از شهرها میشود، میتوانند از سامانه میز خدمت سازمان منابع طبیعی استفاده کنند.
محمدی به چگونگی مراجعه به سامانه میز خدمت برای دریافت مجوز حمل محمولههای چوبی اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه «میز خدمت» سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به نشانی mizekhedmat.frw.ir، تنها با ثبت اطلاعات محموله و خودرو، مجوز حمل محصولات خود را سریع و به صورت آنی دریافت کنند.
وی به نحوه رهگیری مجوزهای آنی الکترونیکی صادر شده در سامانههای ذیربط اشاره کرده و اضافه کرد: این مجوزها از طریق سامانه iwood.frw.ir به صورت الکترونیکی قابل رهگیری هستند. این قابلیت، از یک سو به متقاضی اطمینان خاطر میدهد و از سوی دیگر به دستگاههای نظارتی کمک میکند تا فرایند کنترل محمولهها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.