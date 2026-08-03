خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توقیف پژو ۲۰۷ با سرعت ۱۸۹ کیلومتر بر ساعت در آزادراه قزوین-زنجان

توقیف پژو ۲۰۷ با سرعت ۱۸۹ کیلومتر بر ساعت در آزادراه قزوین-زنجان
کد خبر : 1822134
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه استان قزوین از توقیف یک دستگاه پژو ۲۰۷ که با سرعت خیره‌کننده ۱۸۹ کیلومتر بر ساعت در آزادراه قزوین-زنجان در حرکت بود خبر داد و گفت: جاده، محل ثبت رکورد سرعت نیست.

به گزارش ایلنا از قزوین، حسین تقی‌خانی در تشریح این خبر اظهار کرد: در جریان اجرای طرح ارتقای ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان، تیم ویژه کنترل سرعت مستقر در آزادراه قزوین-زنجان هنگام پایش خودروهای عبوری، یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۷ را که با سرعت ۱۸۹ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت بود، شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران بلافاصله مشخصات خودرو را به واحدهای گشتی اعلام کردند و در یک عملیات هماهنگ، خودروی متخلف متوقف و برابر مقررات به پارکینگ منتقل شد.

فرمانده پلیس راه استان قزوین با بیان اینکه این خودرو حداقل ۷۲ ساعت در توقیف پلیس خواهد ماند، گفت: رانندگی با چنین سرعتی تنها یک تخلف نیست؛ بلکه می‌تواند در کسری از ثانیه به حادثه‌ای جبران‌ناپذیر تبدیل شود و جان راننده، سرنشینان و سایر کاربران جاده را با خطر جدی مواجه کند.

تقی‌خانی با تأکید بر اینکه تخلفات حادثه‌ساز خط قرمز پلیس است، تصریح کرد: برخورد با رانندگانی که با سرعت‌های غیرمجاز امنیت و آرامش جاده‌ها را به مخاطره می‌اندازند، بدون هیچ‌گونه اغماض و با قاطعیت انجام خواهد شد.

وی عنوان کرد: محورهای مواصلاتی استان قزوین محل آزمون سرعت و ثبت رکورد نیست؛ تیم‌های محسوس و نامحسوس پلیس به‌صورت شبانه‌روزی رفتار رانندگان را رصد می‌کنند.

رئیس پلیس راه استان قزوین اضافه کرد: هرگونه تخلف حادثه‌ساز با برخورد قانونی، توقیف وسیله نقلیه و اعمال مقررات همراه خواهد بود تا امنیت سفر برای رانندگان قانونمند، سرنشینان و تمام کاربران جاده حفظ شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل