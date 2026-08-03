توقیف پژو ۲۰۷ با سرعت ۱۸۹ کیلومتر بر ساعت در آزادراه قزوین-زنجان

به گزارش ایلنا از قزوین، حسین تقی‌خانی در تشریح این خبر اظهار کرد: در جریان اجرای طرح ارتقای ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان، تیم ویژه کنترل سرعت مستقر در آزادراه قزوین-زنجان هنگام پایش خودروهای عبوری، یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۷ را که با سرعت ۱۸۹ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت بود، شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران بلافاصله مشخصات خودرو را به واحدهای گشتی اعلام کردند و در یک عملیات هماهنگ، خودروی متخلف متوقف و برابر مقررات به پارکینگ منتقل شد.

فرمانده پلیس راه استان قزوین با بیان اینکه این خودرو حداقل ۷۲ ساعت در توقیف پلیس خواهد ماند، گفت: رانندگی با چنین سرعتی تنها یک تخلف نیست؛ بلکه می‌تواند در کسری از ثانیه به حادثه‌ای جبران‌ناپذیر تبدیل شود و جان راننده، سرنشینان و سایر کاربران جاده را با خطر جدی مواجه کند.

تقی‌خانی با تأکید بر اینکه تخلفات حادثه‌ساز خط قرمز پلیس است، تصریح کرد: برخورد با رانندگانی که با سرعت‌های غیرمجاز امنیت و آرامش جاده‌ها را به مخاطره می‌اندازند، بدون هیچ‌گونه اغماض و با قاطعیت انجام خواهد شد.

وی عنوان کرد: محورهای مواصلاتی استان قزوین محل آزمون سرعت و ثبت رکورد نیست؛ تیم‌های محسوس و نامحسوس پلیس به‌صورت شبانه‌روزی رفتار رانندگان را رصد می‌کنند.

رئیس پلیس راه استان قزوین اضافه کرد: هرگونه تخلف حادثه‌ساز با برخورد قانونی، توقیف وسیله نقلیه و اعمال مقررات همراه خواهد بود تا امنیت سفر برای رانندگان قانونمند، سرنشینان و تمام کاربران جاده حفظ شود.

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