به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، مهشید رحمتیان با اشاره به فعالیت پایگاه درمانی اربعین اظهار کرد: امسال نیز همانند سال‌های گذشته، مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان ایلام با استقرار پایگاه درمانی در مسیر تردد زائران، خدمات درمانی مورد نیاز را به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی ارائه می‌کند.

وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ خدمت درمانی به زائران ارائه شده که نشان‌دهنده حجم بالای مراجعات و آمادگی کامل کادر درمان برای پاسخگویی به نیازهای درمانی زائران است.

رحمتیان با اشاره به مدیریت منابع در ارائه خدمات گفت: یکی از نکات قابل توجه در فعالیت امسال، صرفه‌جویی قابل ملاحظه در هزینه‌ها در کنار حفظ کیفیت خدمات بوده که با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده بهینه از امکانات محقق شده و دستاوردی ارزشمند برای مجموعه مدیریت درمان به شمار می‌رود.

سرپرست معاونت درمان مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان ایلام تصریح کرد: این پایگاه با بهره‌گیری از بخش تریاژ، پزشک عمومی، داروخانه، واحدهای تزریقات خواهران و برادران، خدمات مورد نیاز زائران را به‌صورت رایگان و در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد.

وی از زائران خواست در صورت نیاز، بدون دغدغه به این پایگاه مراجعه کنند و گفت: تمامی امکانات و نیروهای تخصصی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران پیش‌بینی شده و همکاران ما به‌صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی هستند.

رحمتیان در پایان از تلاش تمامی دست‌اندرکاران این پایگاه قدردانی کرد و افزود: از پزشکان، پرستاران، کارکنان دارویی و به‌ویژه نیروهای پشتیبانی، تأسیسات و خدماتی که به‌صورت شبانه‌روزی و بی‌وقفه در مسیر خدمت به زائران حسینی تلاش می‌کنند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم.

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