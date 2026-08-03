توقیف محموله غذای حیوانات خانگی در تاکستان

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ وجیه‌اله عبدی در تشریح این خبر بیان داشت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان دراجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، روز گذشته حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودرو سواری مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: ماموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن تعداد 39 کیسه غذای حیوانات خانگی خارجی قاچاق و فاقد مجوز قانونی کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان ارزش مالی کالای کشف شده را 4 میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و خودرو به پارکینگ منتقل گردید.

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