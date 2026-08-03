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توقیف محموله غذای حیوانات خانگی در تاکستان

توقیف محموله غذای حیوانات خانگی در تاکستان
کد خبر : 1822127
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فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان از شناسایی و توقیف یک دستگاه خودرو حامل 39 کیسه غذای حیوانات خانگی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ وجیه‌اله عبدی در تشریح این خبر بیان داشت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان  دراجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، روز گذشته حین  کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودرو سواری مشکوک شده و دستور توقف دادند. 

وی افزود:  ماموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن تعداد 39 کیسه غذای حیوانات خانگی خارجی قاچاق و فاقد مجوز قانونی کشف و ضبط  کردند. 

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان ارزش مالی کالای کشف شده را 4 میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و خودرو به پارکینگ منتقل گردید.

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