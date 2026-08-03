تعامل رسانه و ورزش؛ نشست مدیرکل ورزش و جوانان اردبیل با اعضای خانه مطبوعات برگزار شد
در آستانه هفته خبرنگار، نشست مشترک اعضای خانه مطبوعات استان اردبیل با مدیرکل ورزش و جوانان استان، با هدف توسعه تعاملات، تقویت همکاریهای رسانهای و بررسی راهکارهای گسترش ارتباط میان رسانهها و حوزه ورزش و جوانان برگزار شد.
به گزارش ایلنا، عوض نخست، مدیرکل ورزش و جوانان استان، در این نشست با قدردانی از نقش مؤثر رسانهها در انعکاس فعالیتها و دستاوردهای حوزه ورزش و جوانان، اظهار کرد: رسانهها و مطبوعات محلی از ارکان اصلی توسعه ورزش و ترویج فرهنگ نشاط، سلامت و امید در جامعه هستند و همکاری سازنده آنان نقش مهمی در معرفی ظرفیتها، استعدادها و موفقیتهای ورزش استان دارد.
وی با اشاره به فرارسیدن هفته خبرنگار، از برنامهریزی برای برگزاری آیین گرامیداشت این مناسبت خبر داد و افزود: ادارهکل ورزش و جوانان استان اردبیل همواره تعامل با اصحاب رسانه را یکی از اولویتهای خود میداند و تلاش خواهد کرد با تقویت این ارتباط، زمینه اطلاعرسانی دقیق، شفاف و مؤثر در حوزه ورزش و جوانان بیش از پیش فراهم شود.
در ادامه این نشست، حبیب احمدی، مدیر خانه مطبوعات استان اردبیل، با تقدیر از رویکرد مثبت ادارهکل ورزش و جوانان در تعامل با رسانهها، اظهار کرد: نگاه حمایتی و ارتباط مستمر این مجموعه با اصحاب رسانه، زمینهساز انعکاس مطلوب رویدادها و دستاوردهای ورزش استان شده و این تعامل میتواند به ارتقای جایگاه ورزش و جوانان در افکار عمومی کمک کند.
وی بر تداوم همکاریهای مشترک میان خانه مطبوعات و ادارهکل ورزش و جوانان تأکید کرد و گفت: رسانهها آمادگی دارند با اطلاعرسانی حرفهای، پوشش مناسب رویدادهای ورزشی و فرهنگی و معرفی ظرفیتهای استان، در مسیر توسعه ورزش و حوزه جوانان نقشآفرینی مؤثری داشته باشند
در پایان این نشست، بر گسترش همکاریهای دوجانبه، استفاده از ظرفیت رسانههای محلی در انعکاس فعالیتهای حوزه ورزش و جوانان و اجرای برنامههای مشترک به مناسبت هفته خبرنگار تأکید شد.