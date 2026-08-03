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۵۷ نفر در حوادث رانندگی فارس طی یک ماه جان باختند

۵۷ نفر در حوادث رانندگی فارس طی یک ماه جان باختند
کد خبر : 1822064
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رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از ثبت ۵۸۹۵ مأموریت ترافیکی اورژانس ۱۱۵ در تیرماه خبر داد و گفت: این حوادث ۶۳۷۰ مصدوم و ۵۷ فوتی بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا، مسعود عابد در نشست اورژانس فارس اظهار کرد: در تیرماه امسال ۲۷ هزار و ۳ مأموریت توسط اورژانس ۱۱۵ انجام شد که از این تعداد، ۱۲ هزار و ۸۶۷ مأموریت به انتقال بیماران و مصدومان به مراکز درمانی اختصاص داشت.

وی افزود: ۱۰ هزار و ۲۹۹ نفر نیز پس از دریافت خدمات تخصصی کارشناسان اورژانس، بدون نیاز به انتقال، در محل درمان شدند.

عابد با اشاره به مأموریت‌های ترافیکی اورژانس گفت: در تیرماه ۵۸۹۵ مأموریت ترافیکی در استان انجام شد که طی آن ۶۳۷۰ مصدوم خدمات فوریت‌های پزشکی دریافت کردند و ۵۷ نفر جان باختند.

وی ادامه داد: از مجموع مأموریت‌های ترافیکی، ۳۷۰۱ مأموریت در مناطق شهری انجام شد که ۳۷۰۵ مصدوم و ۲۰ فوتی داشت.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: در ۲۱۹۴ مأموریت جاده‌ای نیز کارشناسان اورژانس به ۲۶۶۵ مصدوم خدمات درمانی ارائه کردند که این حوادث ۳۷ فوتی بر جای گذاشت.

وی با اشاره به سایر مأموریت‌های اورژانس ۱۱۵ گفت: در تیرماه ۲۱ هزار و ۱۰۸ مأموریت مربوط به بیماران و حوادث غیرترافیکی شامل تروما و بیماری انجام شد.

عابد همچنین از پاسخگویی به ۹۷ هزار و ۶۷۸ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ خبر داد و گفت: ۲۰ هزار و ۹۶۵ تماس منجر به اعزام تیم‌های عملیاتی شد و در ۱۲ هزار و ۴۴۲ تماس نیز کارشناسان اورژانس مشاوره تلفنی ارائه کردند.

وی با اشاره به ثبت ۴۳۱۷ تماس مزاحم در این مدت تأکید کرد: تماس‌های مزاحم با اشغال خطوط اورژانس می‌تواند روند امدادرسانی به بیماران و مصدومان نیازمند خدمات فوری را با تأخیر مواجه کند.

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