پایان بیرحمانه تکرار توهین؛ بلاگر ارومیه پشت میلههای زندان
در پی تکرار توهینها و سوءاستفاده از فرصتهای پیشین، پلیس فتا و دادستانی اردبیل در اقدامی قاطع، بلاگر ارومیهای را که پیشتر بهدلیل اهانت به شهروندان اردبیلی بازخواست شده بود، مجدداً بازداشت کردند.
به گزارش ایلنا، جلال آفاقی، دادستان مرکز استان اردبیل، در گفتگو با رسانهها اعلام کرد که بلاگر مذکور که پیشتر با تعهد به رعایت اصول اخلاقی در فضای مجازی و عذرخواهی از شهروندان اردبیلی از بازداشت رهایی یافته بود، بهدلیل عدم تنبه و تکرار رفتارهای مجرمانه، مجدداً توسط نیروهای پلیس فتای آذربایجان غربی دستگیر شده است.
آفاقی با اشاره به اینکه این فرد از رأفت اسلامی در مرحله نخست سوءاستفاده کرده است، افزود که با ورود جدی رئیسکل دادگستری استان آذربایجان غربی، نامبرده با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد. ناصر عتباتی، رئیسکل دادگستری استان آذربایجان غربی نیز تأکید کرد که پرونده این متهم بهصورت ویژه در یکی از شعب بازپرسی ارومیه در حال رسیدگی است. شایان ذکر است که پیج این بلاگر نیز بهدلیل محتوای هتاکانه مسدود شده است.