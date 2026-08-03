رصد ۳۰۰ هزار هکتار از مزارع تابستانه فارس برای مهار آفات

به گزارش ایلنا، جاوید عباسی اظهار کرد: عملیات پایش گسترده و مستمر مزارع محصولات تابستانه از جمله ذرت و پنبه، از ابتدای فصل کشت در سطح استان آغاز شده و کارشناسان حفظ نباتات و شبکه‌های مراقبتی به‌صورت روزانه و میدانی وضعیت مزارع را بررسی می‌کنند.

وی افزود: این برنامه با تمرکز بر شناسایی زودهنگام کانون‌های آلودگی و رصد وضعیت آفات و بیماری‌های کلیدی در مزارع سبزی، صیفی و سایر محصولات استراتژیک اجرا می‌شود.

عباسی هدف از این پایش‌ها را پیش‌آگاهی از بحران‌های زیستی، ارائه توصیه‌های فنی به کشاورزان و انجام به‌موقع اقدامات کنترلی عنوان کرد و گفت: این اقدامات برای جلوگیری از گسترش آلودگی و کاهش خسارات به محصولات کشاورزی انجام می‌شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به تمرکز پایش‌ها بر آفات مهاجم و خسارت‌زا، بیان کرد: کرم برگخوار پاییزه، برگخوار کارادرینا، هلیوتیس، سفیدبالک، کرم خاردار پنبه، تریپس، انواع کنه‌ها و زنجرک‌ها از جمله مهم‌ترین آفات تحت رصد کارشناسان هستند.

وی ادامه داد: در بخش بیماری‌شناسی نیز وضعیت شیوع سفیدک داخلی، آلترناریا و سایر بیماری‌های برگی به‌صورت مستمر بررسی می‌شود.

عباسی با تأکید بر ضرورت مدیریت تلفیقی آفات گفت: پایش‌ها تنها به شمارش جمعیت آفات محدود نمی‌شود و کارشناسان در جریان بازدیدهای میدانی، راهکارهای مدیریت زراعی، حفظ و تقویت دشمنان طبیعی آفات و نحوه مصرف بهینه و اصولی سموم را نیز به کشاورزان آموزش می‌دهند.

به گفته وی، این رویکرد با هدف کاهش مصرف سموم، حفظ سلامت محیط زیست و کاهش هزینه‌های تولید دنبال می‌شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فارس از کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات تابستانه خواست در صورت مشاهده هرگونه تغییر غیرعادی در وضعیت گیاهان یا افزایش ناگهانی جمعیت آفات، موضوع را در سریع‌ترین زمان به مراکز خدمات جهاد کشاورزی و کلینیک‌های گیاه‌پزشکی اطلاع دهند.

عباسی تأکید کرد: سرعت در اطلاع‌رسانی، نقش مهمی در اجرای اقدامات کنترلی و جلوگیری از گسترش آلودگی در سطح استان دارد.

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