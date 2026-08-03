رصد ۳۰۰ هزار هکتار از مزارع تابستانه فارس برای مهار آفات
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فارس از پایش روزانه بیش از ۳۰۰ هزار هکتار از مزارع تابستانه استان با هدف شناسایی زودهنگام آفات و جلوگیری از خسارات اقتصادی خبر داد.
به گزارش ایلنا، جاوید عباسی اظهار کرد: عملیات پایش گسترده و مستمر مزارع محصولات تابستانه از جمله ذرت و پنبه، از ابتدای فصل کشت در سطح استان آغاز شده و کارشناسان حفظ نباتات و شبکههای مراقبتی بهصورت روزانه و میدانی وضعیت مزارع را بررسی میکنند.
وی افزود: این برنامه با تمرکز بر شناسایی زودهنگام کانونهای آلودگی و رصد وضعیت آفات و بیماریهای کلیدی در مزارع سبزی، صیفی و سایر محصولات استراتژیک اجرا میشود.
عباسی هدف از این پایشها را پیشآگاهی از بحرانهای زیستی، ارائه توصیههای فنی به کشاورزان و انجام بهموقع اقدامات کنترلی عنوان کرد و گفت: این اقدامات برای جلوگیری از گسترش آلودگی و کاهش خسارات به محصولات کشاورزی انجام میشود.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به تمرکز پایشها بر آفات مهاجم و خسارتزا، بیان کرد: کرم برگخوار پاییزه، برگخوار کارادرینا، هلیوتیس، سفیدبالک، کرم خاردار پنبه، تریپس، انواع کنهها و زنجرکها از جمله مهمترین آفات تحت رصد کارشناسان هستند.
وی ادامه داد: در بخش بیماریشناسی نیز وضعیت شیوع سفیدک داخلی، آلترناریا و سایر بیماریهای برگی بهصورت مستمر بررسی میشود.
عباسی با تأکید بر ضرورت مدیریت تلفیقی آفات گفت: پایشها تنها به شمارش جمعیت آفات محدود نمیشود و کارشناسان در جریان بازدیدهای میدانی، راهکارهای مدیریت زراعی، حفظ و تقویت دشمنان طبیعی آفات و نحوه مصرف بهینه و اصولی سموم را نیز به کشاورزان آموزش میدهند.
به گفته وی، این رویکرد با هدف کاهش مصرف سموم، حفظ سلامت محیط زیست و کاهش هزینههای تولید دنبال میشود.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فارس از کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات تابستانه خواست در صورت مشاهده هرگونه تغییر غیرعادی در وضعیت گیاهان یا افزایش ناگهانی جمعیت آفات، موضوع را در سریعترین زمان به مراکز خدمات جهاد کشاورزی و کلینیکهای گیاهپزشکی اطلاع دهند.
عباسی تأکید کرد: سرعت در اطلاعرسانی، نقش مهمی در اجرای اقدامات کنترلی و جلوگیری از گسترش آلودگی در سطح استان دارد.