اجرای محدودیت های ترافیکی در محورهای مواصلاتی مازندران به مناسبت فرا رسیدن ایام اربعین حسینی
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران از اجرای محدودیت های ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان مازندران با توجه به فرارسیدن ایام اربعین حسینی خبر داد.
سرهنگ هادی عبادی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا گفت: با توجه به فرارسیدن ایام اربعین حسینی (ع)، افزایش حجم سفرها و بهمنظور ارتقای ایمنی تردد، تسهیل در عبور و مرور و پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی، محدودیتهای ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان مازندران از ظهر روز یکشنبه ۱۱ مردادماه آغاز و تا صبح روز شنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۵ متناسب با شرایط ترافیکی اجرا خواهد شد.
محدودیت تردد موتورسیکلت تردد انواع موتورسیکلت از ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱۱ مردادماه تا ساعت ۰۶:۰۰ روز شنبه ۱۷ مردادماه در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه و بالعکس ممنوع است.
تبصره: تردد موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام مأموریتهای ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.
محور کندوان (کرج ـ چالوس)
الف) تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کندوان ممنوع است.
ب) در صورت افزایش حجم ترافیک، در روزهای دوشنبه، سهشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه ( ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ مردادماه)، محدودیت تردد یکطرفه مقطعی با تشخیص مأموران پلیس راه و بر اساس وضعیت ترافیک در مسیر رفت یا برگشت اجرا خواهد شد.
ج) محدودیت قطعی روز جمعه ۱۶ مردادماه
از ساعت ۱۲:۰۰ احتمال اعمال محدودیت تردد از آزادراه تهران–شمال به مقصد چالوس وجود خواهد داشت.
از ساعت ۱۳:۰۰ تردد از ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس بهطور کامل ممنوع میشود.
از ساعت ۱۵:۰۰ محور از مرزنآباد به سمت تهران (شمال به جنوب) به صورت یکطرفه خواهد شد.
از ساعت ۲۴:۰۰ با اتمام طرح، تردد در دو مسیر به حالت عادی بازخواهد گشت.
تبصره: تردد ساکنان و افراد محلی در مسیر قدیم کرج ـ چالوس تا محدوده پل زنگوله بلامانع است، اما در زمان اجرای محدودیت یکطرفه، تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند از میدان امیرکبیر کرج به سمت چالوس ممنوع خواهد بود.
محور هراز
الف) تردد کلیه تریلرها در محور هراز ممنوع است.
ب) تردد کلیه کامیونها و کامیونتها، به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز دوشنبه 12 مردادماه و همچنین از ساعت ۰۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰ در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه (۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ مردادماه) از محور هراز ممنوع است.
ج) در صورت افزایش حجم ترافیک و با تشخیص پلیس راه، در روزهای یکشنبه تا شنبه (۱۱ تا ۱۷ مردادماه)، محور هراز در محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان به صورت رفت و برگشت یکطرفه مقطعی مدیریت خواهد شد.
محور سوادکوه
در محور سوادکوه نیز همزمان با افزایش حجم تردد، محدودیتهای مقطعی و یکطرفه با تشخیص مأموران پلیس راه و متناسب با شرایط ترافیکی به منظور روانسازی عبور و مرور اعمال خواهد شد.
سرهنگ عبادی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، زمان حرکت خود را مدیریت کرده، از تخلفات حادثهساز از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز و استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی خودداری کنند و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پلیس را در تأمین امنیت و آرامش سفرهای هموطنان یاری دهند.