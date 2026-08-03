دستگیری قاتل کمتر از دو ساعت در بهشهر

به گزارش ایلنا، سرهنگ" علی اکبر قلی پور، گفت: در پی اعلام وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل شب گذشته در یکی از روستاهای شهرستان بهشهر، بلافاصله ماموران پلیس مبارزه با جرائم جنائی به محل حادثه و بیمارستان اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران پلیس و بررسی ها و تحقیقات اولیه مشخص شد مقتول مرد 31 ساله به علت خونریزی شدید ناشی از ضربات سلاح سرد (تبر) در حین انتقال به بیمارستان فوت کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر، تصریح کرد: با اقدامات فنی و پلیسی آگاهی و انتظامی، مخفیگاه متهم مرد 36 و همدستش که در یکی از روستاهای شهرستان بود، شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه در کمتر از 2 ساعت دستگیر شدند.

سرهنگ قلی پور در پایان خاطر نشان کرد: متهم در تحقیقات پلیسی به جرم خود مبنی بر قتل اعتراف کرد و به همراه همدستش پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

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