دستگیری کلاهبردار رسیدساز جعلی در فردیس/ ۹ فقره کلاهبرداری با ترفند رسیدهای فیک

به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ فرج‌الله اسدالهی با اشاره به دستگیری کلاهبردار رسیدساز جعلی در فردیس، اظهار کرد: در پی دریافت چندین پرونده کلاهبرداری از شهروندان در زمینه فروش تلفن همراه، کنسول بازی و سایر کالاها در بستر سایت دیوار، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان فردیس قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی نشان داد متهم با استفاده از سیم‌کارت‌هایی که به نام افراد دیگر ثبت شده بود، با فروشندگان تماس گرفته و پس از جلب اعتماد آن‌ها، رسیدهای جعلی پرداخت را ارسال می‌کرد. فروشندگان نیز با تصور واریز وجه، کالا را ارسال یا حتی در برخی موارد حضوری به متهم تحویل می‌دادند، اما دقایقی بعد متوجه می‌شدند هیچ مبلغی به حسابشان واریز نشده و رسیدهای ارائه‌شده کاملاً جعلی بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان فردیس ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده، هویت متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش در یکی از نقاط شهرستان فردیس دستگیر کردند.

اسدالهی با بیان اینکه متهم در بازجویی‌ها به ۹ فقره کلاهبرداری اعتراف کرده است، گفت: پس از تشکیل پرونده، وی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.

وی با اشاره به ادامه روند شناسایی مالباختگان خاطرنشان کرد: تاکنون هفت نفر شاکی از شهرستان‌های همجوار شناسایی شده‌اند و ارزش کلاهبرداری‌های انجام‌شده حدود هشت میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان فردیس در پایان به شهروندان توصیه کرد هنگام انجام معاملات اینترنتی، صرفاً به تصویر رسید ارسالی اعتماد نکنند، سرویس پیامکی حساب بانکی خود را فعال نگه دارند، شماره و سرشماره واریز را بررسی کنند و تنها پس از اطمینان از واریز قطعی وجه به حساب، نسبت به تحویل یا ارسال کالا اقدام کنند.

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