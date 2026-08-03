سرپرست هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی آذربایجان شرقی منصوب شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، طی حکمی از سوی رضا زارعی، رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران، امیرحسین بهداد به عنوان سرپرست هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربایجان شرقی منصوب شد.

در این حکم که توسط حبیب مقصودی مدیرکل ورزش و جوانان استان به وی اعطا شد، بر اجرای آخرین آیین‌نامه فعالیت هیئت‌های ورزشی استانی و شهرستانی اشاره شده و مهم‌ترین مأموریت‌های سرپرست جدید شامل اجرای کامل قوانین و مقررات وزارت ورزش و جوانان، مدیریت امور هیئت استان و شهرستان‌های تابعه، ثبت‌نام از داوطلبان واجد شرایط ریاست هیئت، برنامه‌ریزی و برگزاری مجمع انتخاباتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن با هماهنگی اداره‌کل ورزش و جوانان، رسیدگی به امور باشگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مطابق آیین‌نامه‌های فدراسیون و همچنین ساماندهی امور جاری هیئت عنوان شده است.

رئیس فدراسیون در پایان این حکم، با ابراز امیدواری نسبت به بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای متعهد، متخصص و توانمند، بر تحقق اهداف و سیاست‌های فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در استان آذربایجان شرقی تأکید کرده و برای سرپرست جدید آرزوی موفقیت کرده است.

در روز دوشنبه ۱۲ مرداد، دکتر بهداد از مدیران اجرایی موفق و باسابقه استان بوده و از سوابق وی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان، مدیرکل دامپزشکی استان قریب به مدت یک دهه، نماینده وزارت جهادکشاورزی در شورای مرکزی نظام دامپزشکی کشور، و در حوزه ورزشی عضو هیات رئیسه هیات شنا و هیات کاراته استان در کارنامه خود دارد.

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