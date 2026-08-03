معرفی 54 نانوایی متخلف در قزوین به تعزیرات

به گزارش ایلنا از قزوین، علی اسفندیاری با اعلام این خبر بیان کرد: بازرسی‌ها در قالب گشت‌های مشترک و با همکاری بازرسان جهاد کشاورزی، بسیج اصناف، پلیس امنیت اقتصادی و اداره کل تعزیرات حکومتی به‌صورت مستمر و روزانه در سطح استان انجام می‌شود.

وی افزود: در جریان این بازدیدها، تخلفاتی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، عدم اجرای تکالیف صنفی، عدم رعایت ضوابط بهداشتی، عدم رعایت ساعات فعالیت، تعطیلی غیرمجاز و عرضه خارج از شبکه شناسایی و پس از تشکیل پرونده، متخلفان برای طی مراحل قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: اجرای مستمر طرح‌های نظارتی با هدف حفظ آرامش بازار، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد قاطع با متخلفان، در سراسر استان ادامه خواهد داشت.

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