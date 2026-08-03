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تردد زائران اربعین از مرز خسروی از ۸۱۸ هزار نفر فراتر رفت

تردد زائران اربعین از مرز خسروی از ۸۱۸ هزار نفر فراتر رفت
کد خبر : 1821953
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مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: همزمان با شتاب گرفتن موج بازگشت زائران اربعین، مجموع تردد از مرز بین‌المللی خسروی از ابتدای اجرای طرح به ۸۱۸ هزار و ۵۱ نفر رسید و طی ۲۴ ساعت گذشته (یکشنبه یازدهم مردادماه) بیش از ۸۰ هزار نفر از این گذرگاه رسمی تردد کردند.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، علی سلیمی با خب اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۸۰ هزار و ۲۹۰ نفر از مرز بین‌المللی خسروی تردد کردند که از این تعداد ۵۶ هزار و ۷۲۵ نفر وارد کشور و ۲۳ هزار و ۵۶۵ نفر از کشور خارج شدند.

وی افزود: از ابتدای اجرای طرح اربعین تاکنون، مجموع تردد زائران از مرز خسروی به ۸۱۸ هزار و ۵۱ نفر رسیده که شامل ۵۱۸ هزار و ۶۸۹ نفر خروج از کشور و ۲۹۹ هزار و ۳۶۲ نفر ورود به ایران است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به افزایش آمار ورودی‌ها گفت: پیشی گرفتن شمار زائران ورودی نسبت به خروجی در شبانه‌روز گذشته نشان می‌دهد موج بازگشت زائران از عتبات عالیات شتاب گرفته و روند بازگشت به کشور وارد مرحله جدیدی شده است.

سلیمی ادامه داد: برای مدیریت این شرایط، نیروهای راهداری در محورهای منتهی به مرز و پایانه خسروی به‌صورت شبانه‌روزی مستقر هستند و هماهنگی لازم با دستگاه‌های اجرایی، امدادی، انتظامی و ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران انجام شده است.

وی با بیان اینکه تردد در مرز خسروی به‌صورت روان و بدون مشکل در جریان است، افزود: برنامه‌ریزی لازم برای مدیریت ترافیک، انتقال زائران و افزایش ایمنی سفرهای بازگشت انجام شده و تمامی ظرفیت‌های استان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین به کار گرفته شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه از زائران خواست ضمن رعایت توصیه‌های پلیس و عوامل اجرایی، در زمان بازگشت مدیریت سفر را مدنظر قرار دهند تا روند تردد در مرز خسروی با آرامش و سهولت ادامه یابد.

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