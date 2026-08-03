به گزارش ایلنا از البرز، مسعود جوادی با اشاره به اجرای طرح «امین» اظهار کرد: در قالب این طرح، تجهیزات برقی وارداتی از سطح بازار استان البرز نمونه‌برداری و خریداری شده و برای انجام آزمون‌های تخصصی به آزمایشگاه‌های مرتبط ارسال شده‌اند.

وی با بیان اینکه کنترل کیفیت کالاهای وارداتی به‌منظور جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب و حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی از وظایف ذاتی سازمان ملی استاندارد ایران است، افزود: باتری نیم‌قلم با نام تجاری ROYALUX ساخت چین، در بررسی‌های انجام‌شده با الزامات استاندارد مغایرت دارد.

مدیرکل استاندارد استان البرز ادامه داد: همچنین نمونه کلید برق با نام تجاری WOZ ساخت چین نیز با الزامات استاندارد مغایر بوده است. علاوه بر این، تبدیل ۳ به ۲ با نام تجاری MARKEL ساخت ترکیه، در بندهای بحرانی مربوط به حفاظت در برابر برق‌گرفتگی و مقاومت مواد عایقی، در آزمون‌های مربوطه مردود و غیر استاندارد شناخته شده است.

جوادی در پایان از غیر استاندارد بودن کلید مینیاتوری با نام تجاری BKN ساخت کره جنوبی نیز خبر داد و گفت: این محصول در آزمون‌های مهم مقاومت در برابر آتش و عملکرد قطع خودکار موفق به کسب الزامات استاندارد نشده و مردود اعلام شده است.

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