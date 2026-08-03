مدیرکل استاندارد البرز:
باتری نیمقلم ROYALUX مغایر با الزامات استاندارد است
مدیرکل استاندارد استان البرز از نمونهبرداری و خرید تجهیزات برقی وارداتی از سطح بازار استان و ارسال آنها به آزمایشگاههای تخصصی خبر داد و گفت: باتری نیمقلم با نام تجاری ROYALUX در بررسیهای انجامشده مغایر با الزامات استاندارد تشخیص داده شده است.
به گزارش ایلنا از البرز، مسعود جوادی با اشاره به اجرای طرح «امین» اظهار کرد: در قالب این طرح، تجهیزات برقی وارداتی از سطح بازار استان البرز نمونهبرداری و خریداری شده و برای انجام آزمونهای تخصصی به آزمایشگاههای مرتبط ارسال شدهاند.
وی با بیان اینکه کنترل کیفیت کالاهای وارداتی بهمنظور جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب و حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان داخلی از وظایف ذاتی سازمان ملی استاندارد ایران است، افزود: باتری نیمقلم با نام تجاری ROYALUX ساخت چین، در بررسیهای انجامشده با الزامات استاندارد مغایرت دارد.
مدیرکل استاندارد استان البرز ادامه داد: همچنین نمونه کلید برق با نام تجاری WOZ ساخت چین نیز با الزامات استاندارد مغایر بوده است. علاوه بر این، تبدیل ۳ به ۲ با نام تجاری MARKEL ساخت ترکیه، در بندهای بحرانی مربوط به حفاظت در برابر برقگرفتگی و مقاومت مواد عایقی، در آزمونهای مربوطه مردود و غیر استاندارد شناخته شده است.
جوادی در پایان از غیر استاندارد بودن کلید مینیاتوری با نام تجاری BKN ساخت کره جنوبی نیز خبر داد و گفت: این محصول در آزمونهای مهم مقاومت در برابر آتش و عملکرد قطع خودکار موفق به کسب الزامات استاندارد نشده و مردود اعلام شده است.