خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خرید تضمینی گندم در قزوین به 195 هزار تن رسید

خرید تضمینی گندم در قزوین به 195 هزار تن رسید
کد خبر : 1821951
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از خرید تضمینی 195 هزار تن گندم از کشاورزان استان خبر داد و گفت: با ادامه روند برداشت و تحویل محصول، پیش‌بینی می‌شود میزان خرید تضمینی گندم در قزوین تا پایان فصل برداشت از مرز 200 هزار تن عبور کند.

به گزارش ایلنا از قزوین، فرامرز حریری‌مقدم با اشاره به روند مطلوب خرید تضمینی گندم در استان اظهار کرد: تاکنون 195 هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده و عملیات برداشت و تحویل محصول همچنان در مراکز خرید تضمینی ادامه دارد.

وی ضمن قدردانی از همکاری گندم‌کاران استان در اجرای طرح خرید تضمینی، از کشاورزانی که هنوز محصول خود را تحویل نداده‌اند خواست در اسرع وقت گندم تولیدی خود را به سیلوها و مراکز خرید تضمینی استان منتقل کنند تا ضمن بهره‌مندی از مزایای این طرح، روند تأمین ذخایر راهبردی کشور نیز با سرعت بیشتری دنبال شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت در بخش تولید گندم افزود: در سال زراعی آینده، اولویت بهره‌مندی از خدمات و حمایت‌های دولت، سازمان جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، منوط به تحویل حداقل 50 درصد گندم تولیدی کشاورزان به مراکز خرید تضمینی خواهد بود.

حریری‌مقدم تصریح کرد: اجرای این سیاست با هدف حمایت از تولید داخلی، تقویت امنیت غذایی، مدیریت بازار گندم و تأمین ذخایر راهبردی کشور انجام می‌شود و مشارکت کشاورزان در اجرای آن، نقش مهمی در تحقق اهداف کلان بخش کشاورزی خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل