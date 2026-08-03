به گزارش ایلنا از خوزستان، آتش‌سوزی گسترده‌ای که از شامگاه شنبه در مناطق سخت‌گذر آرپناهی و دره کاید، در مرز شهرستان‌های دزفول و الیگودرز آغاز شده بود، پس از حدود ۳۰ ساعت عملیات مستمر به طور کامل مهار شد.

فرماندار ویژه دزفول با بیان اینکه محل وقوع حریق در دورترین نقطه شمال خوزستان قرار داشت، گفت: دسترسی به منطقه به دلیل شرایط کوهستانی و صعب‌العبور بودن، نیازمند حدود ۱۲ ساعت رانندگی و چندین ساعت پیاده‌روی بود؛ از این رو علاوه بر اعزام تیم‌های زمینی، دو تیم عملیاتی نیز با استفاده از بالگرد به محل حادثه منتقل شدند.

به گفته عزیز مرداس، نخستین گروه‌های عملیاتی از همان ساعات اولیه وقوع حادثه وارد منطقه شدند و با مشارکت نیروهای منابع طبیعی، هلال احمر، بسیج، عشایر محلی، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، آب و فاضلاب و پدافند ارتش، عملیات مهار آتش به صورت شبانه‌روزی ادامه یافت.

پیش از مهار کامل حریق، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول نیز اعلام کرده بود: سه تیم عملیاتی به همراه جوامع محلی در منطقه حضور دارند و با وجود دشواری مسیر، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز برای ادامه عملیات تأمین شده است. همچنین فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی خوزستان نیز به صورت میدانی مدیریت عملیات را بر عهده داشت.

فرماندار ویژه دزفول با اشاره به پایان عملیات، گفت: هم‌اکنون عملیات تثبیت و خنک‌سازی محل انجام شده و تیم‌های اعزامی در حال بازگشت هستند. وی افزود آتش‌سوزی خسارت‌هایی به بخشی از مراتع و پوشش جنگلی منطقه وارد کرده و بررسی میزان دقیق خسارت‌ها در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام/