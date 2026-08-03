توسعه آموزش صنایعدستی اصلاندوز در همکاری میراثفرهنگی و آموزش و پرورش
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل از انعقاد تفاهمنامه همکاری با اداره کل آموزش و پرورش در راستای توسعه، ترویج و آموزش رشتههای صنایعدستی در شهر ملی ورنی اصلاندوز خبر داد.
به گزارش ایلنا، جلیل جباری اظهار کرد: اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل و اداره کل آموزش و پرورش استان در راستای توسعه، ترویج و آموزش رشتههای صنایعدستی در شهر ملی ورنی اصلاندوز تفاهمنامه همکاری منعقد کردند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: این همکاری با تعامل و همراهی همه جانبه بین این دو دستگاه فرهنگی علاوه برغنیسازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در شهرستان مرزی اصلاندوز، در جهت ایجاد اشتغال زودبازده و پایدار در رشتههای صنایعدستی و توسعه و ترویج هویت ملی و فرهنگی منطقه نیز نقش بسزایی خواهد داشت.
او با اشاره به استفاده از ظرفیت ساختمان مرکز آموزش صنایعدستی اصلاندوز در این تفاهمنامه، تاکید کرد: این تفاهمنامه میتواند نقش مهمی در همافزایی و بالا بردن فرهنگ یادگیری و آموزش رشتههای صنایعدستی و هنر داشته و در حفظ ماهیت شهر ملی ورنی مغان موثر باشد.
جباری ادامه داد: محوریت این همکاری آموزش رشتههای صنایعدستی به ویژه رشتههای ورنیبافی، گلیمبافی، طراحی نقوش سنتی، سفالگری، قلمزنی، معرق چوب و نگارگری در محل مرکز آموزش صنایعدستی اصلاندوز و مرکز ملی ورنی مغان خواهد بود.