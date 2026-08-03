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توسعه آموزش صنایع‌دستی اصلاندوز در همکاری میراث‌فرهنگی و آموزش و پرورش

توسعه آموزش صنایع‌دستی اصلاندوز در همکاری میراث‌فرهنگی و آموزش و پرورش
کد خبر : 1821868
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مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل از انعقاد تفاهمنامه همکاری با اداره کل آموزش و پرورش در راستای توسعه، ترویج و آموزش رشته‌های صنایع‌دستی در شهر ملی ورنی اصلاندوز خبر داد.

به گزارش ایلنا، جلیل جباری اظهار کرد: اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل و اداره کل آموزش و پرورش استان در راستای توسعه، ترویج و آموزش رشته‌های صنایع‌دستی در شهر ملی ورنی اصلاندوز تفاهم‌نامه همکاری منعقد کردند. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: این همکاری با تعامل و همراهی همه جانبه بین این دو دستگاه فرهنگی علاوه برغنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در شهرستان مرزی اصلاندوز، در جهت ایجاد اشتغال زودبازده و پایدار در رشته‌های صنایع‌دستی و توسعه و ترویج هویت ملی و فرهنگی منطقه نیز نقش بسزایی خواهد داشت.

او با اشاره به استفاده از ظرفیت ساختمان مرکز آموزش صنایع‌دستی اصلاندوز در این تفاهمنامه، تاکید کرد: این تفاهم‌نامه می‌تواند نقش مهمی در هم‌افزایی و بالا بردن فرهنگ یادگیری و آموزش رشته‌های صنایع‌دستی و هنر داشته و در حفظ ماهیت شهر ملی ورنی مغان موثر باشد. 

جباری ادامه داد: محوریت این همکاری آموزش رشته‌های صنایع‌دستی به ویژه رشته‌های ورنی‌بافی، گلیم‌بافی، طراحی نقوش سنتی، سفال‌گری، قلم‌زنی، معرق چوب و نگارگری در محل مرکز آموزش صنایع‌دستی اصلاندوز و مرکز ملی ورنی مغان خواهد بود.

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