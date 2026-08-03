معاون استاندار فارس:
احیای روستاها بدون تقویت اقتصاد و تعاونیهای روستایی ممکن نیست
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با تأکید بر نقش تعاونیها در تقویت اقتصاد روستاها، گفت: حفظ و پایداری روستاها با شعار محقق نمیشود، بلکه باید با ایجاد انگیزه، فعالسازی اقتصاد روستایی و تقویت تعاونیها زمینه ماندگاری جمعیت در روستاها را فراهم کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود گودرزی در جمع رؤسای ادارت تعاون روستایی استان فارس که با حضور احمد زاده مدیر کل شورای هماهنگی رؤسای ادارات تعاونی روستایی استان برگزار شد با اشاره به ماهیت تعاونیها اظهار کرد: تعاونی یک کار تیمی، جمعی و مبتنی بر همکاری است و فعالسازی این تعاونیها اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر است.
وی افزود: البته در دورههای مدیریتی گذشته اشتباهاتی داشتهایم که امروز کار را برای مدیران سختتر کرده است. وقتی آمارهای جمعیتی در محیطهای شهری و روستایی را با یکدیگر مقایسه میکنیم، اینکه امروز ۷۵ درصد جمعیت در شهرها و تنها ۲۵ درصد در روستاها زندگی میکنند، برای همه ما یک افسوس بزرگ و حاصل خطاهای گذشته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس ادامه داد: در روستاها نیز بخش قابل توجهی از جمعیت را سالمندان تشکیل میدهند و جوانان کمتری در روستاها حضور دارند؛ بنابراین اینکه امروز تعاونیها را فعال کردهاید و چراغ فعالیت اقتصادی در روستاها را روشن نگه داشتهاید، اقدامی بسیار ارزشمند است.
پایداری روستاها با شعار محقق نمیشود
گودرزی با تأکید بر ضرورت حفظ پایداری روستاها گفت: سیاستهای کلان کشور بر حفظ و پایداری روستاها تأکید دارد، اما این موضوع با شعار محقق نمیشود؛ باید انگیزه ایجاد کنیم و زمینه بازگشت جمعیت به روستاها را در بخشهای مختلف فراهم کنیم تا اقتصاد در روستاها فعال شود.
وی افزود: در حوزه تعاون روستایی، بخشی از این مسئولیت بر عهده شماست و باید از ظرفیت تعاونیها برای تقویت اقتصاد روستا استفاده کرد.
معاون استاندار فارس با اشاره به سهم جمعیت استان در تعاونیهای روستایی اظهار کرد: بیش از ۴۵۰ هزار نفر در تعاونیهای روستایی حضور دارند که سهم قابل توجهی از جمعیت استان است و این ظرفیت باید در ارزش افزوده و سهم اقتصادی تعاونیها نیز خود را نشان دهد.
گودرزی ادامه داد: حضور این جمعیت باید متناسب با تعداد اعضا، در تولید ارزش افزوده و نقشآفرینی اقتصادی تعاونیها نمود پیدا کند؛ چراکه تعاون هم مورد تأکید آموزههای دینی و هم اسناد بالادستی کشور است.
کشاورزان باید سهامدار واقعی تعاونیهای روستایی باشند
وی با اشاره به تجربه برخی کشورهای غربی در استفاده از ظرفیت تعاونیها گفت: باید تعاونیهای روستایی را بررسی کنیم و هرجا مانعی برای پویایی و جان گرفتن این تشکل وجود دارد، آن را برطرف کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس افزود: در برنامه هفتم توسعه نیز تقویت بخش تعاون مورد تأکید و تکلیف قرار گرفته است و باید از ظرفیتهایی که در تعاونیهای روستایی وجود دارد، به شکل مطلوب استفاده کنیم.
گودرزی یکی از الزامات تقویت تعاونیها را افزایش نقش خود کشاورزان دانست و گفت: باید تعاونیهای روستایی را تا حد امکان به خود روستاییان و کشاورزان واگذار کنیم؛ یعنی خود کشاورز در تعاونی سهیم باشد، وارد آن شود و خود را عضو و سهامدار بداند.
وی افزود: هرچه کشاورز احساس تعلق بیشتری به تعاونی داشته باشد، مشارکت و انگیزه او نیز افزایش پیدا میکند و میتوان این زنجیره را از تعاونیها به اتحادیههای قدرتمند و سپس هلدینگهای اقتصادی توسعه داد.
کشت قراردادی؛ فرصتی برای تقویت تولید روستایی
گودرزی همچنین به سیاستهای اقتصادی و تأثیر آن بر تولید کشاورزی اشاره کرد و گفت: سیاستهای تعدیل اقتصادی و ارز ترجیحی در مقاطعی به بخش کشاورزی آسیب زد و انگیزه تولیدکننده داخلی را کاهش داد.
وی افزود: زمانی که قیمت تمامشده محصولاتی مانند جو، گندم، دانههای روغنی و ذرت در بازار بسیار بالاتر از قیمت عرضهشده از مسیرهای حمایتی بود، طبیعی بود که کشاورز انگیزه کافی برای تولید نداشته باشد.
معاون استاندار فارس ادامه داد: وقتی این سیاستها اصلاح شود و قیمتها و شرایط تولید به گونهای باشد که کشاورز بتواند از تولید خود درآمد مناسبی داشته باشد، انگیزه تولید نیز افزایش پیدا میکند و این موضوع میتواند فرصتی برای فعال شدن اقتصاد روستاها باشد.
فارس ظرفیت تکمیل زنجیره دانههای روغنی را دارد
گودرزی با قدردانی از اقدامات تعاون روستایی در خرید محصولات کشاورزی گفت: در برخی حوزهها، از جمله دانههای روغنی، اقدامات خوبی انجام شده و رضایت کشاورزان نیز از نحوه خرید و پرداخت بهموقع مطالبات قابل توجه بوده است.
وی تأکید کرد: در حوزه دانههای روغنی، زنجیره تولید تا فرآوری در استان فارس وجود دارد؛ از تولید دانه روغنی گرفته تا کارخانه فرآوری و واحدهای تصفیه، بنابراین نباید برای تأمین این محصولات به سمت واردات برویم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: میتوان بخش قابل توجهی از نیاز کشور را در داخل تولید کرد و تعاون روستایی نیز میتواند با تمرکز بر این ظرفیت، نقش مؤثری در توسعه تولید داشته باشد.
قرارداد مستقیم با کشاورزان برای افزایش انگیزه تولید
گودرزی با اشاره به ظرفیت کشتهای قراردادی اظهار کرد: کشت قراردادی یکی از اقداماتی است که میتواند در این زمینه بسیار مؤثر باشد و در گذشته نیز این موضوع به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد شده است.
وی افزود: در محصولاتی که زمینه و ظرفیت مناسبی در استان دارند، میتوان کشت قراردادی را توسعه داد؛ به عنوان نمونه در دانههای روغنی، کارخانههای فرآوری و صنایع پاییندستی وجود دارند و میتوان با استفاده از ظرفیت تسهیلاتی و آورده واحدهای صنعتی، با کشاورزان قرارداد منعقد کرد.
معاون استاندار فارس خاطرنشان کرد: وقتی کشاورز اطمینان داشته باشد محصولش خریدار دارد و با قیمت مناسب خریداری میشود، طبیعتاً انگیزه او برای تولید افزایش پیدا میکند و این مسیر میتواند به تقویت تولید، تکمیل زنجیره ارزش و رونق اقتصادی روستاها منجر شود.