مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خبرداد؛
ثبت ۱۱ هزار و ۸۸۱ درخواست مجوز کسبوکار در فارس طی تیرماه
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس از ثبت ۱۱ هزار و ۸۸۱ درخواست صدور مجوز کسبوکار در درگاه ملی مجوزها طی تیرماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: از این تعداد، ۶ هزار و ۸۰۵ فقره معادل ۵۷.۳ درصد منجر به صدور مجوز شده است.
به گزارش ایلنا، سعید تقیزاده با اشاره به آمار ثبت درخواستهای مجوز کسبوکار در فارس اظهار کرد: ۳ هزار و ۶۹۷ فقره از این درخواستها معادل ۳۱.۱ درصد از نوع ثبتمحور و ۸ هزار و ۱۸۴ فقره معادل ۶۸.۹ درصد از نوع تأییدمحور بودهاند.
وی با اشاره به ترکیب متقاضیان این مجوزها افزود: در بازه زمانی مذکور، ۱۱ هزار و ۳۰۶ فقره معادل ۹۵.۲ درصد از درخواستهای صدور مجوز از سوی اشخاص حقیقی و ۵۷۳ فقره معادل ۴.۸ درصد از سوی اشخاص حقوقی ثبت شده است. همچنین یک درخواست توسط اتباع خارجی حقیقی و یک درخواست نیز از سوی اتباع خارجی حقوقی ثبت شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس ادامه داد: بر اساس توزیع جنسیتی درخواستهای صدور مجوز در تیرماه ۱۴۰۵، تعداد ۷ هزار و ۶۵۱ فقره درخواست معادل ۶۴.۴ درصد توسط آقایان و ۴ هزار و ۲۳۰ فقره معادل ۳۵.۶ درصد توسط بانوان ثبت شده است.
مجوزهای پرتقاضای فارس در تیرماه
تقیزاده در تشریح مجوزهای پرمراجعه در گروه تأییدمحور گفت: پروانه کسب کشاورزی در حوزه دامپروری، دامداری، تولیدات دامی، زنبور عسل و کرم ابریشم، پروانه کسب کشاورزی در حوزه باغداری و درختکاری مثمر و غیرمثمر، پروانه کسب کشاورزی در حوزه زراعت، پروانه کارشناس رسمی با آزمون و پروانه طبابت به ترتیب در جمع پرتقاضاترین مجوزهای این گروه قرار داشتهاند.
وی افزود: در این گروه، بیشترین نسبت صدور مجوز مربوط به پروانه طبابت با ۶۹ درصد و کمترین نسبت صدور مربوط به پروانه کارشناس رسمی با آزمون با صفر درصد بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس ادامه داد: در گروه مجوزهای ثبتمحور نیز کسبوکار خانگی خیاطی لباس، کسبوکار خانگی پرورش قارچ خوراکی، کسبوکار خانگی پرورش گوسفند و بز، پروانه کسب لودر سیار و کسبوکار خانگی پرورش زنبور عسل در زمره پرتقاضاترین درخواستها قرار گرفتهاند.
وی تصریح کرد: در این گروه، کسبوکار خانگی پرورش قارچ خوراکی و کسبوکار خانگی پرورش زنبور عسل بهصورت مشترک با ۱۰۰ درصد، بیشترین نسبت صدور مجوز را داشتهاند و پروانه کسب لودر سیار با ۹۱ درصد در رتبه بعدی قرار گرفته است.
اتاق اصناف صدرنشین دریافت درخواست مجوز
تقیزاده با بیان اینکه اتاق اصناف مرکز استان بیشترین سهم از درخواستها را به خود اختصاص داده است، گفت: اتاق اصناف مرکز استان با ۲ هزار و ۴۲۷ درخواست معادل ۲۰.۴ درصد در رتبه نخست قرار دارد.
وی افزود: پس از اتاق اصناف، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هزار و ۹۸۴ درخواست معادل ۱۶.۷ درصد، اداره کل جهاد کشاورزی با هزار و ۴۹۳ درخواست معادل ۱۲.۶ درصد، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با ۵۹۲ درخواست معادل ۵ درصد و دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی شیراز با ۵۸۳ درخواست معادل ۴.۹ درصد قرار گرفتهاند.
شیراز با ۳۹.۴ درصد درخواستها در صدر شهرستانها
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس درباره پراکندگی شهرستانی درخواستها اظهار داشت: شهرستان شیراز با ۴ هزار و ۶۸۲ درخواست معادل ۳۹.۴ درصد، بیشترین تعداد درخواست را داشته است.
وی ادامه داد: شهرستانهای مرودشت، داراب، جهرم، کازرون و فسا در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند که مجموعاً حدود ۱۹ درصد از کل درخواستهای صدور مجوز را به خود اختصاص دادهاند.
تقیزاده همچنین با اشاره به شاخص پاسخگویی بهموقع دستگاههای اجرایی گفت: در گروه الف، اداره کل جهاد کشاورزی استان با ۹۹.۹ درصد بالاترین رتبه پاسخگویی بهموقع را کسب کرده و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با ۹۹.۷ درصد و اتاق اصناف مرکز استان با ۹۹.۳ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
وی افزود: همچنین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با ۹۸.۱ درصد، بیشترین نسبت صدور مجوز را در این گروه به خود اختصاص داده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در تشریح عملکرد دستگاهها در گروه ب گفت: دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی شیراز بیشترین شاخص پاسخگویی بهموقع را داشته و سازمان نظام پزشکی و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: در این گروه نیز سازمان نظام پزشکی استان با ۶۴.۲ درصد، بیشترین نسبت صدور مجوز را ثبت کرده است.
تقیزاده تصریح کرد: در گروه ج، اداره کل آموزش و پرورش استان و اداره کل راه و شهرسازی استان با شاخص پاسخگویی بهموقع ۱۰۰ درصد در صدر قرار دارند و اداره کل دامپزشکی استان و اداره کل راهداری و حملونقل جادهای فارس در رتبههای بعدی هستند.
وی افزود: اداره کل دامپزشکی استان نیز با ۵۴.۵ درصد، بیشترین نسبت صدور مجوز را در این گروه به خود اختصاص داده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس شاخص پاسخگویی بهموقع در سطح شهرستانی، شهرستانهای اوز، رستم، خرمبید، لامرد، خنج و بوانات به ترتیب در رتبههای برتر قرار گرفتهاند.