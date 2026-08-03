به گزارش ایلنا، علی‌اصغر طاهری باب‌اناری اظهار کرد: این رویداد ۲۱ مردادماه با هدف تلفیق آموزه‌های آیینی با ظرفیت‌های بوم‌گردی منطقه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری روستای تادوان گفت: این روستا به دلیل برخورداری از بافت تاریخی ارزشمند، مناظر طبیعی بکر و همجواری با رودخانه قره‌آغاج، ظرفیتی کم‌نظیر برای توسعه گردشگری ترکیبی دارد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خفر افزود: سوگواره «مدینه و طوس» صرفاً یک آیین مذهبی نیست، بلکه بستری برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و رونق اقتصاد روستایی است و می‌تواند تادوان را به یکی از کانون‌های اصلی گردشگری مذهبی در استان فارس تبدیل کند.

طاهری باب‌اناری ادامه داد: گردشگری مذهبی در سال‌های اخیر به یکی از ارکان اصلی صنعت گردشگری تبدیل شده است و در شهرستان خفر نیز با شناسایی هویت‌های اصیل بومی و پیوند آن با ایام سوگواری اهل بیت (ع)، به دنبال ایجاد تجربه‌ای متفاوت برای گردشگرانی هستیم که به دنبال آرامش معنوی در دل طبیعت هستند.

وی گفت: این رویداد با همکاری نهادهای محلی و انجمن‌های مردم‌نهاد برگزار می‌شود و فرصتی است تا ضمن ترویج فرهنگ غنی شیعی، زیرساخت‌های پذیرایی و خدمات گردشگری تادوان نیز مورد ارزیابی و تقویت قرار گیرد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خفر تأکید کرد: حضور گردشگران در این رویداد، علاوه بر ایجاد تعاملات فرهنگی، موجب حمایت از صنایع دستی بومی خفر و تقویت معیشت جوامع محلی خواهد شد.

وی افزود: میراث ناملموس، قلب تپنده گردشگری است و تلاش داریم با مستندسازی این رویداد، الگویی برای سایر روستاهای هدف گردشگری در استان فارس ارائه کنیم.

این سوگواره شامل بخش‌های متنوعی از جمله آیین‌های سنتی تعزیه‌خوانی و تورهای آشناسازی با بافت تاریخی تادوان خواهد بود.

طاهری باب‌اناری در پایان از دوست‌داران فرهنگ آیینی و فعالان حوزه گردشگری دعوت کرد با حضور در این رویداد، شاهد پیوند میان معنویت و میراث ماندگار سرزمین خفر باشند.

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