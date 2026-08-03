شهردار منطقه شش شیراز خبرداد؛
اجرای طرح آبخیزداری کوه دراک با پیشرفت ۸۰ درصدی
شهردار منطقه شش شیراز از اجرای طرح آبخیزداری در تپههای مشرف به منطقه در کوه دراک با هدف مدیریت روانآبها، کنترل سیلاب و کاهش خسارات ناشی از بارندگیهای شدید خبر داد.
وی افزود: این پروژه یکی از اقدامات مؤثر در زمینه حفاظت از منابع طبیعی و ارتقای تابآوری شهری محسوب میشود که با بهرهگیری از ظرفیتهای اجرایی و اعتباری شهرداری منطقه شش در حال انجام است.
شهردار منطقه شش شیراز با بیان اینکه اعتبار اختصاصیافته به این طرح ۱۰ میلیارد تومان است، تصریح کرد: عملیات اجرایی پروژه تاکنون به ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و روند تکمیل آن با جدیت دنبال میشود.
میرزایی خاطرنشان کرد: اجرای طرحهای آبخیزداری علاوه بر کنترل روانآبها، نقش مهمی در کاهش خسارات ناشی از سیلاب، حفاظت از محیط زیست و ایجاد زیرساختهای پایدار شهری دارد.