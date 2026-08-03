به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی روز دوشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام اظهار کرد: در روزهای جنگ تحمیلی مردم ایران مسئولانه در کنار دولت و نیروهای مسلح ایستادند.

وی افزود: دولت مردمی، امامان جمعه، نیروهای مسلح و بخش خصوصی در این بازه زمانی نقش مهمی در گذر از روزهای سخت جنگ ایفا کردند.

سخنگوی دولت به پایداری بازارها اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی چرخه تولید کشور را استوار نگه داشت و اجازه نداد فشارهای دشمن، روند عرضه کالا را دچار اختلال کند.

مهاجرانی ادامه داد: با وجود فشارهای همه‌جانبه دشمنان، هیچ کالایی در فروشگاه‌های کشور پهناور و عزیزمان ایران اسلامی، دچار کمبود نشد و این کامیابی با همت ملت ایران به دست آمد.

وی تاکید کرد که با تدبیر مسئولان، همراهی مردم و یاری پروردگار، بحران‌ها به خوبی مدیریت شد و همه کوشش‌ها به آرامش انجامید.

سخنگوی دولت چهاردهم به چالش‌های پیش‌رو نیز گریزی زد و گفت: حفظ انسجام در شرایط کنونی اهمیت بسیاری دارد چرا که کشور در بخش انرژی با ناترازی روبه‌رو است و آسیب‌های برآمده از جنگ نیز این شرایط را دشوارتر کرده است.

مهاجرانی یادآور شد: مدیریت مصرف تنها یک مساله اقتصادی نیست و با فرهنگ عمومی جامعه پیوند خورده است و همه نخبگان و امامان جمعه باید مردم را به مصرف درست فراخوانند.

وی در ادامه از سفارش‌های رهبر معظم انقلاب مبنی بر پشتیبانی از دولت سخن گفت و افزود: انتظار می‌رود همه مسئولان در مسیر خدمت به مردم با دولت همراه باشند که در این میان همراهی نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار ایلام شایسته قدردانی است.

سخنگوی دولت همچنین کوشش‌های امام جمعه ایلام در زمینه‌های فرهنگی را ستود و گفت: مسائل فرهنگی اهمیت بالایی دارد و پویایی این بخش نیازمند همکاری همه نهادها است.

فاطمه مهاجرانی صبح دوشنبه (۱۲ مرداد) برای پایش و ارزیابی دقیق زیرساخت‌ها و روند خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی در رأس هیأتی با استقبال احمد کرمی استاندار وارد ایلام شد.

سفر سخنگوی دولت به ایلام با محور بازدید میدانی از مرزهای چیلات دهلران و مهران، بررسی روند تردد زائران اربعین، ارزیابی خدمات ارائه‌ شده به زائران و شرکت در نشست‌های مرتبط با هماهنگی و پشتیبانی از عملیات اربعین انجام می‌شود.

مهاجرانی اربعین سال گذشته نیز برای بررسی وضعیت مرزها و روند آماده‌سازی زیرساخت‌های این آیین به ایلام و گذرگاه مرزی مهران سفر کرده بود.

گذرگاه مرزی مهران در ۹۵ کیلومتری جنوب باختری شهر ایلام پرترددترین و مهم‌ترین مسیر سفرهای زیارتی کشور عراق است.

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