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مهاجرانی:

انتظار می‌رود همه مسئولان در مسیر خدمت به مردم با دولت همراه باشند

انتظار می‌رود همه مسئولان در مسیر خدمت به مردم با دولت همراه باشند
کد خبر : 1821833
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سخنگوی دولت چهاردهم با اشاره به نقش بی‌بدیل همبستگی ملی در گذر از روزهای سخت جنگ تحمیلی، گفت: همراهی مردم، پشتیبانی نیروهای مسلح و کوشش بخش خصوصی سبب شد تا اقتصاد کشور بدون کمبود حتی یک کالا در بازار از این بحران به سلامت عبور کند.

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی روز دوشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام اظهار کرد: در روزهای جنگ تحمیلی مردم ایران مسئولانه در کنار دولت و نیروهای مسلح ایستادند.

وی افزود: دولت مردمی، امامان جمعه، نیروهای مسلح و بخش خصوصی در این بازه زمانی نقش مهمی در گذر از روزهای سخت جنگ ایفا کردند.

سخنگوی دولت به پایداری بازارها اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی چرخه تولید کشور را استوار نگه داشت و اجازه نداد فشارهای دشمن، روند عرضه کالا را دچار اختلال کند.

مهاجرانی ادامه داد: با وجود فشارهای همه‌جانبه دشمنان، هیچ کالایی در فروشگاه‌های کشور پهناور و عزیزمان ایران اسلامی، دچار کمبود نشد و این کامیابی با همت ملت ایران به دست آمد.

وی تاکید کرد که با تدبیر مسئولان، همراهی مردم و یاری پروردگار، بحران‌ها به خوبی مدیریت شد و همه کوشش‌ها به آرامش انجامید.

سخنگوی دولت چهاردهم به چالش‌های پیش‌رو نیز گریزی زد و گفت: حفظ انسجام در شرایط کنونی اهمیت بسیاری دارد چرا که کشور در بخش انرژی با ناترازی روبه‌رو است و آسیب‌های برآمده از جنگ نیز این شرایط را دشوارتر کرده است.

مهاجرانی یادآور شد: مدیریت مصرف تنها یک مساله اقتصادی نیست و با فرهنگ عمومی جامعه پیوند خورده است و همه نخبگان و امامان جمعه باید مردم را به مصرف درست فراخوانند.

وی در ادامه از سفارش‌های رهبر معظم انقلاب مبنی بر پشتیبانی از دولت سخن گفت و افزود: انتظار می‌رود همه مسئولان در مسیر خدمت به مردم با دولت همراه باشند که در این میان همراهی نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار ایلام شایسته قدردانی است.

سخنگوی دولت همچنین کوشش‌های امام جمعه ایلام در زمینه‌های فرهنگی را ستود و گفت: مسائل فرهنگی اهمیت بالایی دارد و پویایی این بخش نیازمند همکاری همه نهادها است.

فاطمه مهاجرانی صبح دوشنبه (۱۲ مرداد) برای پایش و ارزیابی دقیق زیرساخت‌ها و روند خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی در رأس هیأتی با استقبال احمد کرمی استاندار وارد ایلام شد.

سفر سخنگوی دولت به ایلام با محور بازدید میدانی از مرزهای چیلات دهلران و مهران، بررسی روند تردد زائران اربعین، ارزیابی خدمات ارائه‌ شده به زائران و شرکت در نشست‌های مرتبط با هماهنگی و پشتیبانی از عملیات اربعین انجام می‌شود.

مهاجرانی اربعین سال گذشته نیز برای بررسی وضعیت مرزها و روند آماده‌سازی زیرساخت‌های این آیین به ایلام و گذرگاه مرزی مهران سفر کرده بود.

گذرگاه مرزی مهران در ۹۵ کیلومتری جنوب باختری شهر ایلام پرترددترین و مهم‌ترین مسیر سفرهای زیارتی کشور عراق است.

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