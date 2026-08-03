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معاون استاندار گلستان:

تأخیر چندماهه در پرداخت حقوق کارگران معادن با شرایط اقتصادی امروز همخوانی ندارد

تأخیر چندماهه در پرداخت حقوق کارگران معادن با شرایط اقتصادی امروز همخوانی ندارد
کد خبر : 1821824
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: تأخیر چندماهه در پرداخت حقوق با شرایط اقتصادی امروز همخوانی ندارد و ایمنی و پرداخت مطالبات کارگران معادن گلستان باید در اولویت باشد.

به گزارش ایلنا از گلستان، عبدالعلی کیان‌مهر در جلسه بررسی مشکلات معادن استان با تأکید بر رسیدگی فوری به مطالبات کارگران گفت: فعالیت در معادن سخت و پرخطر است و تأخیر چندماهه در پرداخت حقوق با شرایط اقتصادی امروز همخوانی ندارد. وی خواستار پیگیری جدی دستگاه‌های مسئول و بهره‌برداران برای تعیین تکلیف مطالبات کارگران شد. 

معاون اقتصادی استاندار ایمنی را مهم‌ترین خط قرمز فعالیت‌های معدنی دانست و افزود: نظارت مستمر بر رعایت الزامات ایمنی، حضور مؤثر بازرسان کار و پیشگیری از عادی‌انگاری مخاطرات ضروری است و هرگونه سهل‌انگاری در این حوزه می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. 

کیان‌مهر با تأکید بر ایفای مسئولیت اجتماعی بهره‌برداران معادن گفت: معادن باید علاوه بر ایجاد اشتغال، در بهسازی راه‌های دسترسی، توسعه زیرساخت‌های محلی و گردش منابع مالی در استان نیز نقش‌آفرینی کنند. 

معاون اقتصادی استاندار با اشاره به ضرورت رفع موانع فعالیت‌های معدنی در چارچوب ضوابط، تصریح کرد: مصوبات این جلسه باید تا حصول نتیجه پیگیری شود و معاونت اقتصادی استانداری با بازدیدهای میدانی و پیگیری در سطح ملی، برای ارتقای ایمنی، بهبود وضعیت کارگران و رونق اقتصادی مناطق معدنی استان اقدام خواهد کرد.

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