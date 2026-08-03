پایش بیش از ۷ هزار پرونده مددجویان دفتر امور خانواده و بانوان بهزیستی اردبیل
بهزیستی استان اردبیل در راستای ارتقای کیفیت خدمات، افزایش اثربخشی مداخلات مددکاری اجتماعی و بهروزرسانی وضعیت مددجویان، طرح پایش و بازبینی پروندههای دفتر امور خانواده و بانوان را در سطح استان اجرا کرد.
به گزارش ایلنا، معاونت سلامت اجتماعی با هدف ارزیابی خدمات ارائهشده، بررسی وضعیت پروندههای مددجویان و ساماندهی فرآیندهای حمایتی، برنامه پایش جامع پروندههای تحت پوشش دفتر امور خانواده و بانوان را در تمامی شهرستانهای استان به اجرا گذاشت.
در اجرای این طرح، اقدامات متعددی از جمله تهیه چکلیستهای نظارتی، طراحی سامانه پایش در بستر اینترانت (پرسلاین)، تعیین نام کاربری و رمز عبور برای مددکاران اجتماعی به عنوان پایشگران، برگزاری دورههای آموزشی و توجیهی استانی بهصورت مجازی از طریق اسکایروم و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی به ادارات بهزیستی شهرستانها انجام شد.
بر اساس نتایج این پایش، ۷ هزار و ۲۶۵ پرونده مددجویی مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت. این فرآیند با هدف شناسایی نیازهای جدید، ارزیابی استمرار شرایط بهرهمندی از خدمات و بهروزرسانی اطلاعات مددجویان انجام شد. در نتیجه بررسیهای صورتگرفته، ۴۷۰ نفر به دلیل تغییر شرایط و بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه، از چرخه دریافت مستمری و حمایتهای مستمر سازمان بهزیستی خارج شدند.
بهزیستی استان اردبیل با تأکید بر پایش مستمر پروندههای مددجویان، این اقدام را گامی مهم در جهت هدفمند شدن خدمات، استفاده بهینه از منابع حمایتی، برقراری عدالت در ارائه خدمات و افزایش اثربخشی برنامههای حمایتی و توانمندسازی جامعه هدف میداند.