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مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان خبر داد؛

محکومیت دو پرونده قاچاق روغن و تنباکو در بروجرد/ صدور بیش از ۵۱ میلیارد ریال جریمه نقدی برای متخلفان

محکومیت دو پرونده قاچاق روغن و تنباکو در بروجرد/ صدور بیش از ۵۱ میلیارد ریال جریمه نقدی برای متخلفان
کد خبر : 1821786
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مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از محکومیت دو پرونده قاچاق روغن خوراکی و تنباکو در شهرستان بروجرد و صدور بیش از ۵۱ میلیارد ریال جریمه نقدی برای متخلفان خبر داد.

به گزارش ایلنا، قهرمان شاهی روز دوشنبه دوازدهم مرداد ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: پرونده قاچاق روغن خوراکی به ارزش ۱۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد رسیدگی شد. 

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به مستندات موجود، اتهام انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالاهای کشف‌شده، متخلف را به پرداخت ۱۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان ادامه داد: با توجه به اینکه روغن‌های مکشوفه در انبار موجود نبوده و با استناد به تبصره ۵ ماده ۶۳ و ماده ۵۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متخلف به پرداخت ۱۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی دیگر محکوم شد و مجموع جریمه این پرونده به ۳۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال رسید. 

شاهی بیان کرد: شعبه همچنین با استناد به تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متخلف را بابت حمل کالای قاچاق خارج از ضوابط تعیین‌شده دولت به پرداخت شش میلیارد و ۸۳۷ میلیون ریال جریمه محکوم کرد که در مجموع میزان محکومیت این پرونده به ۴۵ میلیارد و ۳۸ میلیون ریال رسید. 

وی در ادامهگفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه نیروی انتظامی، خودرو حامل روغن را به ظن قاچاق توقیف و پرونده محموله کشف‌شده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان همچنین از محکومیت یک قاچاقچی تنباکو به پرداخت شش میلیارد و ۱۳۳ میلیون ریال جریمه نقدی نیز خبر داد و گفت: پرونده قاچاق ۲۴۰ بسته تنباکو به ارزش سه میلیارد و ۶۶ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بروجرد بررسی شد. 

شاهی افزود: شعبه با توجه به مستندات پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز اعلام و علاوه بر ضبط کالای دخانی کشف‌شده، متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۶۶ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد. 

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ارزش وسیله نقلیه بیشتر از ارزش کالاهای کشف‌شده بود، مبلغ سه میلیارد و ۶۶ میلیون ریال دیگر معادل ارزش کالاها به جریمه اضافه شد و متخلف در مجموع به پرداخت شش میلیارد و ۱۳۳ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان خاطرنشان کرد: مأموران نیروی انتظامی بروجرد در زمان گشت‌زنی، خودرو حامل کالای قاچاق را توقیف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

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