برگزاری پنجمین دوره مسابقات آزاد مهارت زندانیان فارس در زندان مرکزی شیراز
پنجمین دوره مسابقات آزاد مهارت زندانیان استان فارس با حضور ۷۷ شرکتکننده از ۱۴ مؤسسه کیفری استان برگزار شد و ۷ نفر از برگزیدگان به مرحله کشوری این مسابقات راه یافتند.
به گزارش ایلنا، شرکتکنندگان این دوره در دو بخش زندانیان مرد و زن و در مجموع در هفت رشته مهارتی با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان، ۲۱ زندانی موفق به کسب عناوین اول تا سوم شدند و هفت نفر از برگزیدگان نیز به مرحله کشوری این مسابقات که شهریورماه در تهران برگزار میشود، راه یافتند.
در بخش زندانیان مرد، شرکتکنندگان در رشتههای پیرایشگری، صنایع چوب، خیاطی، چرمدوزی و برق ساختمان و در بخش زندانیان زن نیز در رشتههای آرایشگری بانوان، خیاطی و چرمدوزی مهارتهای خود را به نمایش گذاشتند.
شرکتکنندگان در این دوره از مسابقات، هدف خود از حضور در این رقابتها را محک زدن تواناییهای خود برای حضور در رقابتهای مفید و ارزشمند اجتماعی عنوان کردند.
برخی از این زندانیان که مهارتهای فنی خود را در دوران حبس فرا گرفتهاند، اظهار داشتند که این مهارت و تخصص را برای دوران پس از آزادی، سرمایهای برای زندگی و کسب روزی حلال میدانند و در عین حال خواستار حمایت مسئولان برای استفاده از مهارتهای خود پس از آزادی شدند.
داوران پنجمین دوره مسابقات آزاد مهارت زندانیان فارس نیز سطح آمادگی و کیفیت مهارت شرکتکنندگان را بسیار خوب و قابل رقابت با افراد خارج از زندان ارزیابی کردند.
داوران این مسابقات اظهار داشتند: شرکتکنندگان میتوانند در دوران پس از آزادی به عنوان استادکار ماهر، ضمن ایجاد کسبوکار متناسب با مهارت فراگرفته، این مهارتها را به دیگران نیز آموزش دهند.
ارائه گواهی رسمی مهارت به زندانیان
معاون ادارهکل و رئیس حوزه مدیریت فنی و حرفهای استان فارس، در آیین اختتامیه این مسابقات با تأکید بر اهمیت کشف و پرورش استعدادها اظهار کرد: ادارهکل فنی و حرفهای استان فارس، کشف استعدادها، پرورش و بالفعلسازی آنها را در راستای دستیابی به خوداشتغالی و خودکفایی فردی به عنوان یک اولویت دنبال میکند.
احسان ایزدی، افزود: زندانیانی که در این رویداد فنی و مهارتی موفق به کسب نتیجه شوند، از گواهی رسمی آموزش برخوردار خواهند شد و میتوانند در دوره پس از آزادی از مزایای این گواهی استفاده کنند.
آموزش بیش از ۶۰ رشته مهارتی در زندانهای فارس
معاون سلامت، اصلاح و تربیت ادارهکل زندانهای فارس نیز در آیین اختتامیه این مسابقات گفت: بیش از ۷۶۰ زندانی در مرحله شهرستانی مسابقات آزاد مهارت شرکت کردند که از این تعداد، ۷۷ نفر به مرحله استانی راه یافتند و در نهایت هفت نفر به مرحله کشوری معرفی میشوند.
محسن انصاری،تصریح کرد: کسب روزی حلال و حرکت به سمت زندگی سعادتمندانه از اهداف سند تحول قضایی کشور و سیاستهای تحولی قوه قضائیه و سازمان زندانهاست و بر همین مبنا، آموزشهای فنی و حرفهای و مهارتی و ایجاد ظرفیت و بستر اشتغال مولد و صنعتمحور در دوران حبس افراد، از اولویتهای فراروی زندانبانی اسلامی است.
انصاری ادامه داد: در همین راستا، بیش از ۶۰ رشته فنی و مهارتی در زندانهای استان به زندانیان آموزش داده میشود.
وی همچنین اظهار کرد: نفرات اول، دوم و سوم شرکتکننده در این مسابقات از تمهیدات تشویقی برخوردار میشوند و تمامی افرادی که به مرحله نهایی استانی راه یافتهاند نیز در صورت واجد شرایط بودن، از تسهیلات خوداشتغالی بهرهمند خواهند شد.
گفتنی است این مسابقات با حمایت بنیاد تعاون زندانیان فارس و به میزبانی زندان مرکزی شیراز برگزار شد و در مراسم اختتامیه، با حضور مسئولان ادارهکل زندانها و ادارهکل فنی و حرفهای استان فارس، از نفرات اول تا سوم هر رشته با اهدای لوح تقدیر و جوایز تجلیل شد.