استاندار مازندران: تخصیص ۱۸۰ میلیارد تومان برای تکمیل تونل زیارباغ
استاندار مازندران در ادامه پیگیریهای میدانی برای تکمیل پروژههای زیرساختی استان، با همراهی بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی از روند اجرای پروژه تونل زیارباغ آمل بازدید کرد و با تأکید بر عزم جدی دولت برای تکمیل این طرح راهبردی، گفت: تأمین اعتبار مانع اجرای پروژه نیست و هر جا پیمانکار با سرعت، کیفیت و تعهد پای کار باشد، دولت نیز با تمام توان از اجرای پروژه حمایت خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران در جریان بازدید از پروژه تونل زیارباغ با همراهی بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی، ضمن گفتوگو با پیمانکار و مدیران اجرایی، بر تسریع روند عملیات اجرایی این پروژه مهم تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی تونل زیارباغ در محور هراز اظهار کرد: این پروژه از طرحهای اثرگذار در افزایش ایمنی محور، کاهش حوادث رانندگی و روانسازی تردد است و باید با کار جهادی و برنامهریزی دقیق هرچه سریعتر به سرانجام برسد.
استاندار مازندران خطاب به پیمانکار پروژه تصریح کرد: اگر روند اجرای کار با جدیت و کیفیت ادامه پیدا کند و رضایت ما از پیشرفت پروژه حاصل شود، هیچ مشکلی در تأمین اعتبار وجود ندارد و آمادگی داریم تا سقف ۱۸۰ میلیارد تومان برای تسریع عملیات اجرایی این پروژه اختصاص دهیم.
یونسی رستمی با بیان اینکه در ماههای اخیر پروژههای متعددی در نقاط مختلف استان با پیگیری مستمر و همت جهادی به بهرهبرداری رسیده است، افزود: انتظار داریم پیمانکار نیز با همان روحیه مسئولیتپذیری و تلاش شبانهروزی، این پروژه را در موعد مقرر به سرانجام برساند تا مردم از ثمرات آن بهرهمند شوند.
وی خاطرنشان کرد: برنامهریزی انجام شده بر این اساس است که تونل زیارباغ به همراه حدود ۸۰۰ متر از مسیرهای تکمیلی تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد و در مجموع حدود دو کیلومتر از این پروژه در سال جاری زیر بار ترافیک قرار گیرد.
استاندار مازندران تأکید کرد: بهرهبرداری از این پروژه علاوه بر کاهش محسوس حوادث، ارتقای ایمنی مسیر، تسهیل تردد و کاهش زمان سفر، گامی مهم در تکمیل زیرساختهای حملونقل استان و خدمترسانی به مردم و مسافران خواهد بود.
وی در پایان با تأکید بر اینکه دولت وفاق ملی مصمم به تکمیل پروژههای نیمهتمام و راهبردی استان است، گفت: هر پروژهای که با همت، برنامه و کار جهادی پیش برود، از حمایت کامل دولت در تأمین اعتبارات برخوردار خواهد بود و اجازه نخواهیم داد کمبود منابع مالی مانعی بر سر راه توسعه مازندران باشد.