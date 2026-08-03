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معاون سیاسی استانداری هرمزگان:

حمایت از مطالبات صنفی رسانه‌ها با جدیت دنبال می‌شود

حمایت از مطالبات صنفی رسانه‌ها با جدیت دنبال می‌شود
کد خبر : 1821752
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با تأکید بر نقش راهبردی رسانه‌ها در جنگ روایت‌ها، بر ضرورت حمایت از مطالبات صنفی خبرنگاران و تقویت جایگاه رسانه‌های اثرگذار تأکید کرد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، احمد نفیسی در نشست هماهنگی برگزاری مراسم روز خبرنگار با حضور محمد کمالی، مشاور استاندار و مدیرکل حوزه استاندار و روابط‌عمومی استانداری هرمزگان، سرکار خانم جلالی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان و نمایندگان تشکل‌های رسانه‌ای استان، اظهار کرد: این نشست فرصت مناسبی برای دیدار چهره‌به‌چهره با اصحاب رسانه است؛ عزیزانی که در جنگ روایت‌ها، مسئولیت روایت صحیح، دقیق و به‌موقع واقعیت‌ها را بر عهده دارند و بخش مهمی از موفقیت‌ها در این عرصه مرهون تلاش آنان است.

وی با قدردانی از خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و روابط‌عمومی دستگاه‌های اجرایی افزود: ارزش و جایگاه فعالیت رسانه‌ای بسیار والاست و شایسته است از تلاش‌های فعالان این حوزه در بخش‌های دولتی و خصوصی به نحو شایسته تقدیر شود.
 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با اشاره به تحولات امنیتی منطقه گفت: رخدادهای اخیر نشان داد امنیت پایدار در منطقه بدون نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر نیست و بازدارندگی ایجادشده توسط نیروهای مسلح، معادلات امنیتی منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.
 
نفیسی همچنین بر ضرورت توجه به مسائل و مطالبات صنفی جامعه رسانه‌ای تأکید کرد و افزود: رسیدگی به موضوع بیمه خبرنگاران، پیگیری مسائل مالیاتی، الزام دستگاه‌های اجرایی به تسویه مطالبات رسانه‌ها و حمایت از رسانه‌ها، از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.
 
وی خاطرنشان کرد: تقویت رسانه‌های حرفه‌ای و حمایت از فعالان این عرصه، زمینه‌ساز ارتقای سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و توسعه ارتباط مؤثر میان مردم و دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.
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