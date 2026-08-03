جمع آوری بیش از ۱۳ هزار تن شیر خام در مازندران

به گزارش ایلنا، اسداله تیموری‌یانسری با اعلام این مطلب اظهار داشت: ۲۹ سکوی فعال جمع‌آوری شیرخام در استان طی چهارماهه نخست سال ۱۴۰۵ موفق به دریافت ۱۳ هزار و ۶۵۵ تُن شیرخام از دامداران شده و این محصول را به واحدهای فرآوری و صنایع لبنی استان ارسال کرده‌اند.

وی تولید شیرخام را یکی از شاخص‌های کلیدی توسعه بخش دامپروری در استان دانست و گفت: این میزان تولید، نتیجه همکاری مستمر دامداران، بهبود شرایط نگهداری دام و نظارت‌های دقیق کارشناسان جهاد کشاورزی بر چرخه تولید تا جمع‌آوری است.

تیموری‌یانسری در ادامه به اقدامات انجام‌شده در راستای پایداری تولید اشاره کرد و افزود: تأمین و توزیع به‌موقع نهاده‌های دامی، ارائه خدمات دامپزشکی، واکسیناسیون و مراقبت‌های بهداشتی دوره‌ای، بهبود جایگاه دام، آموزش‌های فنی به بهره‌برداران و نظارت دقیق بر فعالیت سکوهای جمع‌آوری شیر از جمله برنامه‌هایی است که به افزایش کیفیت شیر، کاهش تلفات دامی و افزایش بهره‌وری واحدهای دامداری انجامیده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اهمیت ارتقای سلامت و کیفیت شیر تولیدی، خاطرنشان کرد: در چهارماهه اول سال جاری، آزمایش‌های دوره‌ای چربی، بار میکروبی، سلامت و ماندگاری شیر در تمام سکوهای جمع‌آوری انجام شده و نتایج حاکی از وضعیت مطلوب کیفیت شیر در سطح شهرستان‌هاست.

وی کنترل زنجیره سرد از زمان دوشش دام تا تحویل به صنایع لبنی را از اولویت‌های مهم جهاد کشاورزی برشمرد و تأکید کرد: هرگونه تخلف یا عدم رعایت استانداردها با پیگیری جدی مواجه خواهد شد.

تیموری‌یانسری با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای حوزه دامپروری تصریح کرد: هدف جهاد کشاورزی افزایش تولید، کاهش هزینه‌های دامداران و کمک به ثبات بازار لبنیات است. با توسعه طرح‌های بهبود تغذیه دام، نوسازی تجهیزات و حمایت‌های بیمه‌ای، انتظار داریم در سال آینده شاهد رشد تولید باشیم.

تیموری‌یانسری در پایان با تأکید بر رویکرد راهبردی این مجموعه، خاطرنشان کرد: تداوم این روند حکایت از احیای پایدار روستاها، معیشت دامداران و تحقق عینی اقتصاد مقاومتی در مسیر «خوداتکایی تولید» و «امنیت غذایی» دارد.

وی تصریح کرد: وقتی شیر تولیدی باکیفیت، زنجیره‌ای از اشتغال تا صنعت را پویا می‌کند و دامدار روستایی با دلگرمی به تولید ادامه می‌دهد، درواقع الگوی کوچ‌زدایی از حاشیه‌نشینی و بازگشت به زیست‌بوم مولد روستایی رقم می‌خورد که یکی از اصلی ترین اهداف جهاد کشاورزی در ترسیم افق جهش تولید و تاب‌آوری اقتصادی است.

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