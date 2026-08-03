تقدیر رئیس بنیاد شهید از شهردار بندرعباس به عنوان مدیر فعال در حوزه ایثار و شهادت

به گزارش ایلنا از بندرعباس، این تقدیر در پی اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های شهرداری بندرعباس در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، از جمله برگزاری آیین‌های تجلیل، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، مشارکت در مراسم تشییع و تدفین شهدا، نامگذاری اماکن شهری به نام شهدا، انتشار کتاب شهدای شهرداری و حمایت از برنامه‌های فرهنگی و انقلابی انجام شد.

شهرداری بندرعباس همچنین در دوران جنگ تحمیلی دوم با تجلیل از ۱۰۷ خانواده معظم شهید در نقاط مختلف استان، مشارکت در برگزاری آیین‌های تشییع و تدفین و ارائه خدمات شبانه‌روزی از سوی سازمان‌های آتش‌نشانی، آرامستان و خدمات شهری، در خدمت‌رسانی به خانواده‌های شهدا نقش‌آفرینی کرد.

تولید آثار فرهنگی و هنری با محوریت دفاع مقدس و مقاومت از دیگر اقدامات شهرداری بندرعباس در این حوزه عنوان شده است.

شهردار بندرعباس نیز با تأکید بر اینکه خدمت به خانواده‌های معظم شهدا وظیفه‌ای ملی، دینی و انسانی است، اظهار کرد: امنیت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون جانفشانی شهدا و ایثارگران است و شهرداری بندرعباس پاسداری از فرهنگ ایثار و شهادت را بخشی از هویت این شهر می‌داند.

این تقدیر، بیانگر توجه و قدردانی مسئولان ملی از عملکرد مدیریت شهری بندرعباس در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران است.

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