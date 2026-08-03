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در تماس با ایلنا عنوان شد؛

گلایه کارگران اخراجی شرکت راتا پلاستیک شوش از تأخیر چهارماهه در پرداخت بیمه بیکاری

گلایه کارگران اخراجی شرکت راتا پلاستیک شوش از تأخیر چهارماهه در پرداخت بیمه بیکاری
کد خبر : 1821725
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جمعی از کارگران اخراجی شرکت راتا پلاستیک مستقر در شهرک صنعتی شوش، با گلایه از پرداخت نشدن بیمه بیکاری خود، خواستار تسریع در رسیدگی به این مطالبه شدند.

این کارگران در تماس با خبرنگار ایلنا در خوزستان اعلام کردند: آنان همزمان با شرایط جنگی و در ماه مبارک رمضان از محل کار خود اخراج شده‌اند و پس از طی مراحل قانونی، برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کرده‌اند، اما با گذشت حدود چهار ماه، تاکنون هیچ مبلغی به حساب آنان واریز نشده است.

آنها با اشاره به مشکلات معیشتی ناشی از تأخیر در پرداخت بیمه بیکاری، اظهار کردند: در شرایط دشوار اقتصادی، ادامه این وضعیت فشار زیادی بر خانواده‌هایشان وارد کرده و تأمین هزینه‌های زندگی را با مشکل مواجه ساخته است.

کارگران اخراجی شرکت راتا پلاستیک از مسئولان اداره کار، اداره تأمین اجتماعی و فرمانداری شوش خواستند با بررسی موضوع، نسبت به تسریع در پرداخت بیمه بیکاری و رفع مشکلات پیش‌آمده اقدام کنند.

 

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