به گزارش ایلنا، محمد همتی به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و در این رابطه افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه نشت سوخت و آتش‌سوزی یک دستگاه تریلی در کیلومتر 20 محور مواصلاتی سبزوار به بردسکن، به سامانه 125 آتش‌نشانی اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار به محل اعزام شدند. آتش‌نشانان اعزام شده از شهرداری سبزوار با همکاری نیروهای آتش‌نشانی شهرداری ششتمد، موفق شدند حریق را مهار کنند.

مسئول روابط‌عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار اظهار داشت: بررسی‌های اولیه نشان داده است که تریلی فوق بلافاصله پس از خروج از جاده دچار نشت سوخت و آتش‌سوزی شده و آتش به سایر بخش‌های خودرو سرایت کرده است.

همتی به آتش‌سوزی اتفاق افتاده در حادثه مذکور اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: وقوع اتفاقات فوق در این حادثه رانندگی در نهایت موجب گسترش آتش‌سوزی تریلی مذکور شده بود. در این حادثه به راننده تریلی آسیب جدی وارد نشده است.

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