خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آتش‌سوزی یک تریلی به دلیل نشت سوخت در محور سبزوار به بردسکن

آتش‌سوزی یک تریلی به دلیل نشت سوخت در محور سبزوار به بردسکن
کد خبر : 1821716
لینک کوتاه کپی شد.

مسئول روابط‌عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار گفت: وقوع حادثه نشت سوخت و آتش‌سوزی یک دستگاه تریلی در کیلومتر 20 محور مواصلاتی سبزوار به بردسکن، موجب نابودی کامل تریلی شد.

به گزارش ایلنا، محمد همتی به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و در این رابطه افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه نشت سوخت و آتش‌سوزی یک دستگاه تریلی در کیلومتر 20 محور مواصلاتی سبزوار به بردسکن، به سامانه 125 آتش‌نشانی اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار به محل اعزام شدند. آتش‌نشانان اعزام شده از شهرداری سبزوار با همکاری نیروهای آتش‌نشانی شهرداری ششتمد، موفق شدند حریق را مهار کنند.

مسئول روابط‌عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار اظهار داشت: بررسی‌های اولیه نشان داده است که تریلی فوق بلافاصله پس از خروج از جاده دچار نشت سوخت و آتش‌سوزی شده و آتش به سایر بخش‌های خودرو سرایت کرده است.

همتی به آتش‌سوزی اتفاق افتاده در حادثه مذکور اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: وقوع اتفاقات فوق در این حادثه رانندگی در نهایت موجب گسترش آتش‌سوزی تریلی مذکور شده بود. در این حادثه به راننده تریلی آسیب جدی وارد نشده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل