به گزارش ایلنا، در پایان برگزاری این رقابت‌های والیبال قهرمانی کارگران شهر اراک، بیمارستان سینا در دیدار فینال این دوره از رقابت‌ها با برتری بر حریف خود بر سکوی نخست ایستاد، ماشین‌سازی با شکست در برابر تیم مقابل خود مقام دوم را کسب کرد و در نهایت ایرالکو حائز رتبه سوم شد.

تیم‌ها در جریان دیدارهای مرحله گروهی برای کسب سهمیه حضور در مراحل پایانی با یکدیگر به رقابت پرداختند. در پایان مرحله گروهی رقابت‌ها، تیم‌های ایرالکو و ماشین‌سازی از گروه «الف» و تیم‌های بیمارستان سینا و شهرداری اراک از گروه «ب» با کسب نتایج لازم، راهی مرحله نیمه‌نهایی شدند.

در این دوره از رقابت‌ها دیدارهای مرحله نیمه‌نهایی به صورت ضرب‌دری برگزار شد و در پایان، تیم‌های بیمارستان سینا و ماشین‌سازی با برتری مقابل حریفان خود، جواز حضور در دیدار نهایی را به دست آوردند. همچنین دیدار رده‌بندی این مسابقات نیز با حضور 2 تیم ایرالکو و شهرداری اراک برگزار شد.

در مسابقه فینال، 2 تیم بیمارستان سینا و ماشین‌سازی به مصاف یکدیگر رفتند و بیمارستان سینا با نتیجه 2 بر یک عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد. در دیدار رده‌بندی نیز تیم ایرالکو با نتیجه 2 بر صفر مقابل شهرداری اراک به پیروزی رسید و مقام سوم این رقابت‌ها را به دست آورد.

مسابقات والیبال قهرمانی کارگران شهر اراک، با هدف توسعه ورزش کارگری، ارتقاء سلامت و نشاط در میان کارکنان و کارگران، ایجاد همدلی میان جامعه کار و تولید و همچنین شناسایی تیم‌های برتر برگزار شد و پس از 8 روز رقابت، پرونده این دوره از مسابقات با معرفی تیم‌های برتر بسته شد.

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