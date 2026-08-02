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مدیرکل راه‌آهن منطقه اراک خبر داد:

پیش‌بینی 57 هزار صندلی در منطقه ریلی اراک برای جابه‌جایی زائران اربعین

پیش‌بینی 57 هزار صندلی در منطقه ریلی اراک برای جابه‌جایی زائران اربعین
کد خبر : 1821648
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مدیرکل راه‌آهن منطقه اراک گفت: 57 هزار صندلی برای جابه‌جایی زائران اربعین حسینی در قالب قطارهای فوق‌العاده پیش‌بینی شده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تسهیل سفر و ارائه خدمات رفاهی در ایستگاه‌های تحت پوشش به ویژه اراک و کرمانشاه انجام شده است. از این تعداد، 49 هزار صندلی به مقصد خرمشهر و 8000 صندلی به مقصد کرمانشاه اختصاص یافته است.

به گزارش ایلنا، سعید ترکی به سفرهای اربعین اشاره داشته و افزود: سفرهای ویژه اربعین از ابتدای مرداد ماه آغاز شده و تا پانزدهم مرداد ماه نیز ادامه دارد. باتوجه به تجربه سال‌های گذشته، پیش‌بینی می‌شود در روزهای منتهی به اربعین و پس از آن، تقاضای سفر برای بازگشت زائران از کرمانشاه به شهرهای مختلف کشور افزایش یابد. در این راستا تمهیدات لازم برای پاسخگویی به این حجم از تقاضا اندیشیده شده است.

وی ادامه داد: ارتقاء ایمنی تجهیزات، نظافت اماکن ایستگاهی، برپایی موکب‌های پذیرایی، استقرار ناوگان حمل‌ونقل برای جابه‌جایی زائران در ایستگاه کرمانشاه و تعبیه خدمات اورژانس و بهداشت در دستور کار قرار دارد. همچنین برای رفاه حال زائران، امکان سفر ریلی از شهرهای ساری، گرگان، رشت و تهران به مقصد ایستگاه کرمانشاه فراهم شده که مسافران بتوانند با سهولت بیشتری به مرزهای غربی کشور عزیمت کنند.

مدیرکل راه‌آهن منطقه اراک اظهار داشت: پیش‌فروش بلیت قطارهای ویژه اربعین به 2 صورت اینترنتی و حضوری انجام می‌شود. همچنین مرکز ارتباط با مشتریان راه‌آهن نیز به شماره 5149-021 به صورت 24 ساعته پاسخگوی سوالات زائران است. تمام تلاش مجموعه راه‌آهن بر این است که با افزایش ظرفیت ناوگان و ارائه خدمات مطلوب، سفری ایمن و آرام برای زائران حضرت اباعبدالله‌الحسین فراهم شود.

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