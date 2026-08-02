رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
پرونده تالاب هامون در سطح ملی پیگیری میشود
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه تالاب هامون تنها یک مسئله استانی نیست، گفت: این تالاب به عنوان یکی از مهمترین مسائل محیط زیستی کشور در سطح ملی و در دولت چهاردهم به طور ویژه در حال پیگیری است.
به گزارش ایلنا، شینا انصاری روز یکشنبه در شورای برنامهریزی و توسعه سیستان و بلوچستان که در سالن ولایت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تالاب هامون به عنوان یکی از مسائل مهم محیط زیستی کشور، در نخستین جلسه ستاد مدیریت و هماهنگی تالابهای کشور در دولت چهاردهم مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این ستاد بر اساس قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابها و به ریاست معاون اول رئیسجمهور تشکیل میشود و طرح موضوع هامون در نخستین نشست آن، نشاندهنده اهمیت این تالاب برای دولت است.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: اقدامات متعددی برای پیگیری مسائل تالاب هامون در حال انجام است، اما بخش عمدهای از چالشهای آن به مسائل فرامرزی مربوط میشود که از طریق وزارت امور خارجه دنبال میشود.
وی تصریح کرد: در کنار پیگیریهای مرتبط با مسائل فرامرزی، مدیریت منابع آب و تأمین حقابه تالابها از مطالبات جدی سازمان حفاظت محیط زیست است.
انصاری با اشاره به بازدید اخیر خود از منطقه سیستان گفت: مدیریت مصرف منابع آب و استفاده از ظرفیت سیلابهای واردشده به منطقه از موضوعات مورد توجه بود و از پیگیریهای انجامشده برای اختصاص حقابه سیستان و بلوچستان قدردانی میکنیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با گرامیداشت یاد شهدای کشور و محیطبانانی که جان خود را در راه حفاظت از طبیعت از دست دادهاند، گفت: سیستان و بلوچستان از استانهای دارای ظرفیتهای ویژه در حوزههای تاریخی، فرهنگی، جغرافیای سیاسی و محیط زیستی است.
وی افزود: دسترسی به آبهای آزاد، سواحل مکران، پروژههای ارتباطی و وجود گونههای ارزشمند گیاهی و جانوری، ظرفیتهای کمنظیری برای این استان ایجاد کرده است.
انصاری ادامه داد: در کنار این ظرفیتها، کشور طی چند دهه گذشته با کمتوجهی به مسائل محیط زیستی مواجه بوده که نتیجه آن بروز مشکلات متعدد در این حوزه است و بخشی از این چالشها در سیستان و بلوچستان نیز دیده میشود.
وی با اشاره به سیاستهای کلی محیط زیست ابلاغی رهبر معظم انقلاب بیان کرد: این سیاستها در ۱۵ بند، مهمترین سند بالادستی و نقشه راه کشور در حوزه محیط زیست به شمار میرود و باید در برنامهریزیها مورد توجه قرار گیرد.
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه دولت چهاردهم نگاه ویژهای به مسائل محیط زیستی دارد، گفت: رئیسجمهور بارها بر توسعه پایدار تأکید کردهاند؛ توسعهای که محیط زیست در متن و محور آن قرار داشته باشد تا بتوان طبیعت و سرزمین را برای نسلهای آینده حفظ کرد.
وی تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در مقابل توسعه قرار ندارد، بلکه رویکرد این سازمان توسعه پایدار است؛ به این معنا که توسعه صنعتی، کشاورزی و سایر فعالیتها باید متناسب با ظرفیت اکولوژیک هر منطقه انجام شود.
انصاری افزود: محدودیت منابع آب و نحوه بارگذاریهای صنعتی و کشاورزی باید به گونهای مدیریت شود که با شرایط محیط زیستی مناطق سازگار باشد.
وی همچنین بر توسعه بازچرخانی آب، استفاده از ظرفیت تصفیه فاضلاب و روشهای غیرمتعارف تأمین آب برای کاهش فشار بر منابع طبیعی تأکید کرد.
معاون رئیسجمهور با اشاره به ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: برنامه مدیریت و مقابله با گرد و غبار با همکاری دستگاههای مسئول تدوین و در دولت تصویب شده و یکی از محورهای اصلی آن، کانونهای گرد و غبار تالاب هامون است.
وی افزود: اگرچه دبیرخانه مقابله با گرد و غبار در سازمان حفاظت محیط زیست مستقر است، اما مدیریت این پدیده تنها بر عهده این سازمان نیست و نیازمند همکاری وزارتخانههای نیرو، جهاد کشاورزی، کشور، امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای مسئول است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین گفت: بر اساس بند «الف» ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم، این سازمان مکلف است حداکثر ظرف سه ماه درباره پروژههای مشمول ارزیابی اثرات زیستمحیطی اعلام نظر کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در حالی که میانگین مناطق چهارگانه تحت حفاظت در کشور ۱۲ درصد از مساحت سرزمین است، این رقم در سیستان و بلوچستان حدود پنج درصد است. این مناطق سرمایهای بیننسلی و زیستگاه گونههای ارزشمند گیاهی و جانوری هستند و حفاظت از آنها باید همزمان با بهرهبرداری خردمندانه از منابع طبیعی دنبال شود.
انصاری گفت: پیشنهادهای مربوط به بازنگری مرز برخی مناطق حفاظتشده استان بررسی خواهد شد تا ضمن صیانت از زیستگاههای ارزشمند، در مواردی که امکانپذیر است اجرای طرحهای توسعهای نیز تسهیل شود.