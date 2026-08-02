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تحقق سرمایه‌گذاری صنعتی 15 همتی در قزوین

تحقق سرمایه‌گذاری صنعتی 15 همتی در قزوین
کد خبر : 1821605
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مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: 113 پروانه بهره برداری صنعتی در 4 ماهه ابتدائی سال جاری در استان صادر شده که با سرمایه‌گذاری بیش از 15 هزار میلیارد تومان، زمینه ایجاد اشتغال بیش از 5 هزار نفر را فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، کامران لشگری عصر امروز در نشست شورای معاونان سازمان صمت استان گفت: بیشترین تعداد مجوزهای صادر شده مربوط به شهرستان قزوین با 31 پروانه بهره برداری صنعتی بوده که برای آن 1873 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت پذیرفته و زمینه اشتغال 1300 نفر را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: شهرستان آبیک با صدور 27 پروانه بهره برداری صنعتی و 8100 میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت پذیرفته، بیشترین سهم سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده و زمینه اشتغال 1735 نفر در این شهرستان ایجاد شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین بیان کرد: در شهرستان تاکستان نیز 9 پروانه بهرهبرداری صنعتی صادر شده که ارزش سرمایه‌گذاری آن 1353 میلیارد تومان بوده و برای 943 نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.

وی با اشاره به وضعیت سایر شهرستان‌ها افزود: در بویین‌ زهرا طی این مدت 13 پروانه با سرمایه‌گذاری 300 میلیارد تومان صادر شده که موجب اشتغال 320 نفر گردید.

لشگری اظهار کرد: همچنین در شهرستان البرز 31 پروانه صنعتی با سرمایه‌گذاری 3500 میلیارد تومان صادر گردیده که موجب اشتغال 989 نفر را فراهم نموده است.

به گفته وی، شهرستان آوج نیز 2 پروانه با سرمایه‌گذاری 14 میلیارد تومان صادر شده که زمینه اشتغال 7 نفر را فراهم خواهد کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با بیان اینکه صدور مجوزها بیانگر استمرار روند سرمایه‌گذاری در استان است، تصریح کرد: توزیع متوازن مجوزهای صادر شده در شهرستان‌های مختلف، نشان‌دهنده تلاش برای توسعه متوازن صنعتی، معدنی و تجاری در سراسر استان و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای است.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران، تسهیل فرآیند صدور مجوزها، رفع موانع تولید و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد، از مهمترین رویکردهای اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین برای تقویت تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی به شمار می‌رود.

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