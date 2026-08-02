به گزارش ایلنا از گلستان، بر اساس این هشدار، سامانه بارشی از عصر یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ظهر دوشنبه ۱۲ مرداد ادامه خواهد داشت.بر این اساس، در این مدت رگبار و رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید به‌صورت موقت پیش‌بینی شده است.

محدوده اثر این سامانه، نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی استان گلستان اعلام شده است.

هواشناسی گلستان همچنین نسبت به آبگرفتگی برخی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی و بروز صاعقه هشدار داده است.

در همین راستا، به شهروندان توصیه شده است از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و در جاده‌های کوهستانی با احتیاط تردد کنند.

همچنین با توجه به احتمال وقوع صاعقه و شرایط ناپایدار جوی، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر کوهنوردی و طبیعت‌گردی و انجام تمهیدات پیشگیرانه ضروری است.

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