برداشت انگور از ۴۲۸۲ هکتار از تاکستان های شیراز ادامه دارد

به گزارش ایلنا، محمد میرزایی با اشاره به اینکه کار برداشت انگور عمدتا در مناطق داریون و حومه این شهرستان تمرکز دارد، تصریح کرد: پیش بینی می شود امسال بیش از ۱۳ هزار تن انگور در این شهرستان تولید و روانه ی بازار شود.

این مقام مسئول با اذعان به اینکه از مجموع باغات انگور شهرستان شیراز، ۱۳۵۴ هکتار به صورت آبی و ۲۹۲۸ هکتار به صورت کشت دیم است، افزود: میانگین عملکرد در باغات آبی حدود هفت تن در هکتار و در باغ های دیم ۱.۲ تن در هکتار است.

وی در تشریح وضعیت ارقام کشت شده، افزود: در باغات آبی، ارقام شاخصی چون ریش‌بابا (۵۰۴ هکتار)، سمرقندی (۳۰۰ هکتار)، رجبی (۲۴۰ هکتار)، رطبی (۱۸۰ هکتار)، فلیم سیدلس (۸۰ هکتار) و رشه (۵۰ هکتار) و در اراضی دیم، ارقام ریش‌بابا (۱۳۷۰ هکتار)، عسکری (۱۱۰۰ هکتار) و یاقوتی (۴۵۸ هکتار) عمده تولیدات را تشکیل می‌دهند.

میرزایی گفت: ترتیب رسیدگی و برداشت ارقام بر اساس زودرسی شامل یاقوتی، عسکری، فلیم سیدلس، رطبی، سمرقندی و در نهایت ریش‌بابا است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز ابراز کرد: این مدیریت با هدف ارتقای بهره‌وری و کاهش خام‌فروشی، برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای را برای توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصول انگور از جمله تولید کشمش، مویز، شیره، آبغوره و سرکه تدوین کرده است تا زنجیره ارزش این محصول در شهرستان تقویت و تکمیل گردد.

میرزایی اظهار کرد: کارشناسان این مدیریت با حضور میدانی در مناطق تولیدی، ضمن نظارت بر فرایند برداشت، توصیه‌های فنی لازم را جهت ارتقای کیفیت محصول و بهره‌وری بهینه به بهره‌برداران ارائه می‌دهند.

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