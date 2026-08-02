مدیر جهاد کشاورزی خبرداد:
برداشت انگور از ۴۲۸۲ هکتار از تاکستان های شیراز ادامه دارد
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز با بیان اینکه برداشت انگور از تاکستان های این شهرستان اوایل تیر ماه آغاز شده است، گفت: کار برداشت این محصول از سطح ۴۲۸۲ هکتار تا اواسط مهر ماه ادامه خواهد داشت.
این مقام مسئول با اذعان به اینکه از مجموع باغات انگور شهرستان شیراز، ۱۳۵۴ هکتار به صورت آبی و ۲۹۲۸ هکتار به صورت کشت دیم است، افزود: میانگین عملکرد در باغات آبی حدود هفت تن در هکتار و در باغ های دیم ۱.۲ تن در هکتار است.
وی در تشریح وضعیت ارقام کشت شده، افزود: در باغات آبی، ارقام شاخصی چون ریشبابا (۵۰۴ هکتار)، سمرقندی (۳۰۰ هکتار)، رجبی (۲۴۰ هکتار)، رطبی (۱۸۰ هکتار)، فلیم سیدلس (۸۰ هکتار) و رشه (۵۰ هکتار) و در اراضی دیم، ارقام ریشبابا (۱۳۷۰ هکتار)، عسکری (۱۱۰۰ هکتار) و یاقوتی (۴۵۸ هکتار) عمده تولیدات را تشکیل میدهند.
میرزایی گفت: ترتیب رسیدگی و برداشت ارقام بر اساس زودرسی شامل یاقوتی، عسکری، فلیم سیدلس، رطبی، سمرقندی و در نهایت ریشبابا است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز ابراز کرد: این مدیریت با هدف ارتقای بهرهوری و کاهش خامفروشی، برنامههای حمایتی ویژهای را برای توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصول انگور از جمله تولید کشمش، مویز، شیره، آبغوره و سرکه تدوین کرده است تا زنجیره ارزش این محصول در شهرستان تقویت و تکمیل گردد.
میرزایی اظهار کرد: کارشناسان این مدیریت با حضور میدانی در مناطق تولیدی، ضمن نظارت بر فرایند برداشت، توصیههای فنی لازم را جهت ارتقای کیفیت محصول و بهرهوری بهینه به بهرهبرداران ارائه میدهند.