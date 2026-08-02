دستگیری باند سارقان با ۱۴۳ فقره سرقت در طرح امنیت اجتماعی شیراز

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان اظهار کرد: در راستای جلب رضایت شهروندان، طی هفته گذشته طرح ارتقای امنیت اجتماعی در بوستان‌ها و محلات هدف شیراز به اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، اعضای یک باند سارقان منزل و مشاعات ساختمانی دستگیر شدند که در تحقیقات انجام‌شده به ۱۴۳ فقره سرقت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: در بازرسی‌های انجام‌شده، بیش از ۱۵ دستگاه تلفن همراه مسروقه، ۱۰ دستگاه لوازم صوتی و تصویری، پنج دستگاه موتورسیکلت، ۲۴ دستگاه خودرو مسروقه و سایر اموال سرقتی کشف شد.

زراعتیان با اشاره به دیگر نتایج اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی گفت: در این طرح ۱۸ معتاد و خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر و هشت کیلوگرم انواع مواد مخدر نیز کشف شد.

وی توقیف ۳۴ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف را از دیگر نتایج اجرای این طرح عنوان کرد.

فرمانده انتظامی شیراز ضمن قدردانی از همراهی و همکاری شهروندان با پلیس در اجرای طرح‌های انتظامی، تأکید کرد: افرادی که به دنبال ایجاد ناامنی در سطح جامعه هستند، بدانند مأموران انتظامی با هرگونه اقدام مجرمانه و مخل نظم و امنیت، قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهند کرد.

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