به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی به همراه معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری و جمعی از مدیران شهری، با حضور در اداره‌کل انتقال خون استان فارس، در پویش اهدای خون مشارکت کرد.

اسدی در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های کارکنان انتقال خون فارس اظهار کرد: کارکنان این مجموعه با وجود محدودیت امکانات، خدمتی بزرگ برای نجات جان بیماران ارائه می‌دهند و تلاش‌های آنان شایسته قدردانی است.

وی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ اهدای خون افزود: اهدای یک واحد خون، اقدامی ساده اما اثرگذار است که می‌تواند زندگی یک بیمار، مادر باردار یا کودک مبتلا به تالاسمی را نجات دهد و از شهروندان شیراز خواست در این اقدام خیرخواهانه مشارکت کنند.

آمادگی شهرداری برای توسعه مراکز خون‌گیری

شهردار شیراز با اشاره به جایگاه این کلان‌شهر به‌عنوان یکی از قطب‌های پزشکی کشور، بر حمایت مدیریت شهری از سازمان انتقال خون تأکید کرد و گفت: شهرداری برای تسهیل دسترسی شهروندان به مراکز اهدای خون آمادگی همکاری دارد.

اسدی افزود: اگر برای ایجاد مرکز خون‌گیری در جنوب شهر یا هر نقطه‌ای که دسترسی مردم به آن آسان‌تر باشد، نیاز به تأمین فضا وجود داشته باشد، شهرداری با تمام توان برای فراهم کردن شرایط لازم همکاری خواهد کرد.

وی هدف از این همکاری را تسهیل خدمت‌رسانی و ارتقای سلامت شهروندان عنوان کرد.

شهری که همزمان کالبد و فرهنگش آباد می‌شود

شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه‌های بزرگ شهری که قرار است در شهریورماه به بهره‌برداری برسند، اظهار کرد: پروژه‌هایی همچون شهر آبی، اکوپارک ایرانیان، تصفیه‌خانه فاضلاب محلی برای احیای باغات قصردشت و یک کتابخانه در تراز ملی در برنامه مدیریت شهری قرار دارند.

اسدی تأکید کرد: شهرداری در کنار آبادانی کالبدی شهر، به دنبال آبادانی دل‌ها و فرهنگ ایثار و همدلی نیز هست.

وی با بیان اینکه اهدای خون تنها یک اقدام پسندیده نیست، آن را مسئولیتی اجتماعی و انسانی دانست و از شهروندان خواست با حضور داوطلبانه در مراکز انتقال خون، در نجات جان بیماران سهیم شوند.

در پایان این مراسم، شهردار شیراز با اهدای خون به پویش اهدای خون پیوست. مدیرکل انتقال خون استان فارس نیز این اقدام را گامی در مسیر ترویج فرهنگ اهدای خون دانست و بر استمرار برنامه‌های فرهنگی و حمایتی در این زمینه تأکید کرد.

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