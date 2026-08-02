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تأکید استاندار یزد بر تسریع اجرای طرح انتقال آب

تأکید استاندار یزد بر تسریع اجرای طرح انتقال آب
کد خبر : 1821538
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در نشست شورای آب استان یزد، مسئولان بر تسریع اجرای طرح انتقال آب برای تأمین پایدار آب شرب مردم استان یزد تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، سیدمهدی طلایی‌مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد پیش از ظهر امروز در نشست شورای آب استان یزد با اشاره به اقدامات صورت گرفته، برای تأمین منابع مالی طرح‌های انتقال آب اظهار کرد: در خصوص اختصاص یکی از معادن برای تأمین هزینه‌های خطوط انتقال آب، تاکنون سه نشست در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت برگزار شده و مقرر شد سازمان حفاظت محیط زیست حداکثر ظرف سه ماه، با اعلام نظر موافق، موضوع واگذاری معدن را تعیین تکلیف کند.

وی همچنین با اشاره به نیاز آبی طرح‌های نهضت ملی مسکن افزود: برای تأمین آب این طرح‌ها در سال‌های آینده، حدود ۸۵۰ لیتر در ثانیه آب مورد نیاز است. همچنین برای احداث مخازن و خطوط انتقال آب، حدود دو هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که مقرر شد شرکت آب منطقه‌ای یزد پیگیری‌های لازم را برای تأمین این اعتبار انجام دهد.

استاندار یزد نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت و ضرورت اجرای طرح انتقال آب به استان یزد، خواستار تلاش مضاعف همه دستگاه‌های مسئول برای تسریع در اجرای کامل این طرح شد و بر ضرورت هماهنگی و پیگیری مستمر به‌منظور تأمین پایدار آب شرب مردم استان یزد تأکید کرد.

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