زنان، سفیران فرهنگی و روایتگران پیام جهانی عاشورا در اربعین هستند

فاطمه دانش یزدی، رئیس کارگروه بانوان کمیته آموزشی فرهنگی اربعین یزد در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در یزد، ضمن تشریح محورهای عملیاتی کارگروه بانوان کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین، بر اهمیت تبدیل شدن زنان به سفیران فرهنگی تأکید و اظهار کرد: با الهام از اراده حضرت زینب (س) که عامل جهانی شدن پیام عاشورا بود، امروز بانوان می‌توانند با پذیرش نقش روایتگری و تولید محتوای اثرگذار، این زیارت ملی و مذهبی را در سطح جهانی تبیین کنند.

وی با اشاره به ضرورت جذب نسل جوان، افزود: برای آشنا کردن نسل زد با فلسفه قیام عاشورا، گروه‌های تخصصی تشکیل داده‌ایم تا مفاهیم اربعین را در قالب‌های مدرنی همچون موشن‌گرافی، داستان‌های کوتاه، دل‌نوشته‌ها و اشعار به زبان امروز جوانان منتقل کنیم.

دانش یزدی رئیس کارگروه بانوان کمیته آموزشی فرهنگی اربعین یزد همچنین به یکی از اقدامات نوآورانه این کمیته اشاره کرد و گفت: در تلاشیم تا تجربیات و روایت‌های زائرانی که سالیان متمادی در پیاده‌روی اربعین حضور داشته‌اند را در قالب ادبیات شفاهی و طرح‌های پژوهشی ثبت کنیم تا این گنجینه معنوی برای نسل‌های آینده ماندگار شود.

وی در ادامه به تعاملات با نهادهای مختلف اشاره کرد و افزود: با همکاری حوزه‌های علمیه و اداره کل تبلیغات اسلامی، برنامه‌های تبیینی دقیقی را برای مبلغین در موکب‌های مسیر اربعین پیش‌بینی شده تا روشنگری درباره قیام عاشورا به صورت سازمان‌یافته صورت گیرد.

دانش‌یزدی با تأکید بر اینکه نباید هیچ دلباخته ای از فیض اربعین محروم بماند، به تشریح برنامه‌های حمایتی برای جاماندگان پرداخت و افزود: در استان یزد، برای افرادی که موفق به حضور در پیاده روی اربعین نشده‌اند، ظرفیت‌های متعددی فراهم شده است.

رئیس کارگروه بانوان کمیته آموزشی فرهنگی اربعین یزد برگزاری شب شعر و محافل ادبی، دایر کردن تکیه هنری در خانه شعر و ادب با موضوع ابیات و نوحه‌های حماسی، برپایی موکب در نقاط مختلف استان و استفاده از ظرفیت مبلغین در تبیین رسالت عاشورا و همچنین گفتمان و تبیین و روضه‌های خانگی در محلات در شهر یزد را از جمله اقدامات انجام شده و در دستور کار دانست و خاطرنشان کرد: همه این فعالیت‌ها با محوریت انتقال پیام حضرت زینب (س) و با استفاده از ظرفیت هنر تدوین و اجرا شده است.

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