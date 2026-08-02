معاون استاندار فارس تشریح کرد:
اکسپوی شیراز باید سکوی جذب سرمایه فارس شود/ اکسپو شیراز ۱۹ تا ۲۴ مهر برگزار میشود
بخش خصوصی باید محور «شیراز اکسپو ۲۰۲۶» باشد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با تشریح برنامههای «شیراز اکسپو ۲۰۲۶» گفت: نمایشگاه امسال باید از یک نمایشگاه صرف فراتر رفته و به بستری مؤثر برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی، معرفی فرصتهای واقعی سرمایهگذاری و تکمیل زنجیرههای ارزش در استان تبدیل شود.
به گزارش ایلنا، مسعود گودرزی در جلسه بررسی برنامههای برگزاری اکسپو 1405 شیراز که با حضور مدیرکل صنعت، معدن و تجارت ومدیران دستگاههای مرتبط برگزار شد، با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح این رویداد، خاطرنشان کرد: سال گذشته با وجود محدودیتهای زمانی و شرایط خاص کشور، اکسپوی شیراز به اذعان دستاندرکاران و فعالان اقتصادی، رویدادی مطلوب در سطح ملی بود، اما برای دوره جدید، ارزیابی و آسیبشناسی دوره گذشته انجام شده تا نقاط ضعف برطرف و نقاط قوت تقویت شود.
وی افزود: هدف این است که اکسپوی امسال جامعتر از سال گذشته برگزار شود و علاوه بر صنعت، بخشهایی مانند گردشگری، اقتصاد دانشبنیان، معدن، کشاورزی و سایر حوزههای پیشران اقتصادی فارس حضور جدی و برنامهمحور داشته باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس ادامه داد: در اکسپوی سال گذشته واحدهای صنعتی حضور پررنگتری داشتند، اما امسال تأکید شده است که دستگاهها و بخشهای مختلف اقتصادی با برنامه عملیاتی مشخص وارد نمایشگاه شوند و ظرفیتهای واقعی استان را در معرض دید سرمایهگذاران قرار دهند.
اکسپو باید از نمایشگاه به رویداد ملی جذب سرمایه تبدیل شود
گودرزی تأکید کرد: اکسپوی شیراز نباید صرفاً محلی برای معرفی توانمندیها و ظرفیتهای استان باشد، بلکه باید به رویدادی ملی برای جذب سرمایه و ایجاد ارتباط اقتصادی تبدیل شود.
وی گفت: سرمایهگذاری که وارد نمایشگاه میشود باید بتواند بهصورت مشخص فرصتهای سرمایهگذاری موجود در فارس را شناسایی کند؛ بداند در صنعت، کشاورزی، گردشگری، اقتصاد دانشبنیان، حملونقل و انرژی چه ظرفیتهایی وجود دارد و چگونه میتواند در این پروژهها مشارکت کند.
معاون استاندار فارس افزود: بر همین اساس، محتوا در اکسپو اهمیت ویژهای دارد. آمادهسازی فضای نمایشگاه، نورپردازی و اطلاعرسانی محیطی مهم است، اما مهمتر از آن محتوایی است که در اختیار بازدیدکننده و بهویژه سرمایهگذار قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: محتوای اکسپو باید جذاب، دقیق و کاربردی باشد و برای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری باید از تجربه نمایشگاههای موفق داخلی و خارجی استفاده شود.
تکمیل زنجیرههای ارزش؛ محور اصلی فرصتهای سرمایهگذاری
گودرزی یکی از مهمترین محورهای اکسپوی امسال را تکمیل زنجیرههای ارزش و شناسایی حلقههای مفقوده تولید عنوان کرد و گفت: در بخشهای مختلف فارس طی سالهای گذشته سرمایهگذاریهایی انجام شده، اما در بسیاری از زنجیرههای تولید، حلقههایی در مراحل پیشین یا پسین وجود دارد که هنوز تکمیل نشده است.
وی افزود: سیاست استان این است که این حلقههای مفقوده شناسایی شوند و سرمایهگذاریها و حمایتهای دولتی به سمت تکمیل آنها هدایت شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: تکمیل زنجیرههای ارزش در صنعت، معدن و کشاورزی علاوه بر افزایش بهرهوری، ارزش افزوده بیشتری ایجاد میکند و از نظر جذابیت برای سرمایهگذاران نیز اهمیت دارد.
وی با اشاره به صنعت فولاد اظهار کرد: در برخی واحدهای فولادی از آهن اسفنجی تا شمش مراحل مختلف تولید وجود دارد، اما در بعضی قسمتها هنوز سرمایهگذاری لازم برای تکمیل زنجیره انجام نشده است.
گودرزی ادامه داد: در حوزه فولاد موفقیتهایی در زمینه تکمیل زنجیره داشتهایم، اما همین رویکرد باید در سایر حوزههای اقتصادی نیز دنبال شود.
وی صنایع غذایی را یکی دیگر از بخشهای دارای ظرفیت دانست و افزود: در حوزه کشاورزی نیز نمونههای متعددی از زنجیرههای ناقص وجود دارد که میتوان با سرمایهگذاری هدفمند آنها را تکمیل کرد.
معاون استاندار فارس با اشاره به ظرفیت فارس در تولید انجیر گفت: بزرگترین نهالستان دیم انجیر کشور در استان قرار دارد، اما حلقههای بعدی این زنجیره از جمله فرآوری و ایجاد ارزش افزوده هنوز به شکل کامل ایجاد نشده است.
وی همچنین به ظرفیت گل محمدی اشاره کرد و گفت: در حوزه گل محمدی نیز تولید اسانس متناسب با ظرفیت استان شکل نگرفته و این موضوع یکی از نمونههای حلقه مفقوده زنجیره ارزش است که باید برای تکمیل آن سرمایهگذاری شود.
گودرزی تأکید کرد: در آینده اولویت پرداخت تسهیلات و حمایتهای مالی با پروژههایی خواهد بود که در مسیر تکمیل زنجیرههای ارزش تعریف میشوند.
بستههای سرمایهگذاری و مجوزهای بینام برای اکسپو آماده میشود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس از برنامهریزی برای تهیه بستههای سرمایهگذاری ویژه اکسپو خبر داد و گفت: تأکید کردهایم بستههای سرمایهگذاری و مجوزهای بینام بهصورت کامل آماده شوند، بهویژه پروژههایی که در راستای تکمیل زنجیرههای ارزش تعریف شدهاند.
وی افزود: این بستهها باید به شکلی آماده شوند که سرمایهگذار با حضور در اکسپو بتواند فرصتهای مشخص و عملیاتی سرمایهگذاری را شناسایی کند و مسیر ورود او به پروژه نیز تا حد امکان تسهیل شود.
گودرزی خاطرنشان کرد: در این دوره، علاوه بر پروژههای ایجادی و توسعهای، تمرکز اصلی بر پروژههایی خواهد بود که بتوانند حلقههای مفقوده زنجیرههای تولید را تکمیل کنند.
حضور پررنگتر گردشگری و اقتصاد دانشبنیان
وی با اشاره به برنامه استان برای تقویت حضور بخشهای مختلف اقتصادی در اکسپو اظهار کرد: گردشگری و اقتصاد دانشبنیان از جمله بخشهایی هستند که باید نسبت به سال گذشته حضور پررنگتری داشته باشند.
معاون استاندار فارس گفت: منظور از گردشگری صرفاً یک حوزه خاص نیست و گردشگری سلامت، تاریخی، فرهنگی و سایر حوزههای این صنعت باید در اکسپو معرفی شوند.
گودرزی افزود: فارس از نظر میراث فرهنگی، تاریخی و گردشگری ظرفیت بسیار بالایی دارد، اما باید بررسی کنیم چرا درآمدهای حاصل از گردشگری متناسب با ظرفیتهای استان نیست.
وی ادامه داد: اگر فارس از نظر ظرفیت جذب گردشگر جایگاه بالایی دارد، باید این ظرفیت را به یک فعالیت اقتصادی درآمدزا تبدیل کنیم و اقتصاد گردشگری را با نگاه گستردهتری دنبال کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس همچنین بر اهمیت اقتصاد دانشبنیان تأکید کرد و گفت: فارس از ظرفیتهای قابل توجهی در این حوزه برخوردار است، اما هنوز نتوانستهایم متناسب با توانمندیهای موجود از این ظرفیت در اقتصاد استان استفاده کنیم.
وی دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی، سایر دانشگاههای استان و پارکهای علم و فناوری را دارای ظرفیتهای مهم دانست و افزود: اعضای هیئت علمی و محققان برجسته استان و شرکتهای دانشبنیان باید بتوانند نقش بیشتری در اقتصاد فارس ایفا کنند.
بخش خصوصی باید محور اکسپو باشد
گودرزی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در موفقیت اکسپو اظهار کرد: نمیتوان درباره یک نمایشگاه اقتصادی صحبت کرد اما بخش خصوصی را نادیده گرفت؛ بخش خصوصی باید محور اصلی اکسپوی شیراز باشد.
وی افزود: اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی باید برنامه مشخصی برای دعوت از اتاقهای بازرگانی سایر استانها، اتاقهای مشترک با کشورهای خارجی و فعالان اقتصادی داشته باشند.
معاون استاندار فارس ادامه داد: انتظار داریم بخش خصوصی در اکسپوی امسال حتی قویتر از دوره گذشته حضور پیدا کند و از ظرفیت این رویداد برای توسعه ارتباطات اقتصادی استفاده شود.
وی همچنین بر دعوت هدفمند از سرمایهگذاران تأکید کرد و گفت: فهرست مدعوین نباید صرفاً با هدف افزایش تعداد مهمانان تنظیم شود، بلکه باید افرادی شناسایی شوند که فعالیت اقتصادی آنها با اهداف نمایشگاه ارتباط دارد و حضورشان میتواند به جذب سرمایه منجر شود.
گودرزی افزود: هلدینگها، شرکتها و فعالان اقتصادی مرتبط با حوزههای مختلف باید شناسایی و برای حضور در نمایشگاه دعوت شوند.
وی گفت: اگر اکسپوی تهران به هر دلیلی برگزار نشود، باید از این فرصت استفاده کنیم و توانمندان و فعالان اقتصادی را به فارس دعوت کنیم و زمینه حضور آنها در استان را فراهم کنیم.
معاون استاندار فارس تأکید کرد: زمانی که سرمایهگذار یا فعال اقتصادی به اکسپو دعوت میشود، باید برنامهای شایسته برای حضور او وجود داشته باشد تا این افراد در آینده نیز اکسپوی شیراز را رویدادی بدانند که حضور در آن برایشان دستاورد اقتصادی دارد.
آغاز اطلاعرسانی اکسپو از امروز
گودرزی با اشاره به زمان برگزاری نمایشگاه گفت: اکسپوی شیراز از ۱۹تا ۲۴ مهرماه برگزار میشود و با توجه به فرصت باقیمانده، باید اقدامات اجرایی و بهویژه اطلاعرسانی با سرعت بیشتری انجام شود.
وی افزود: کمیته اطلاعرسانی باید از همین امروز فعالیت خود را آغاز کند؛ زیرا برای برگزاری چنین رویداد بزرگی فرصت زیادی وجود ندارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس ادامه داد: اطلاعرسانی باید هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور انجام شود تا فعالان اقتصادی، گروههای هدف و گروههای مرجع از برنامهها و ظرفیتهای اکسپو مطلع شوند.
وی بر حضور وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی، اتاقهای مشترک و سایر مجموعههای مرتبط در فرآیند اطلاعرسانی تأکید کرد و گفت: نمایندگیهای ایران در خارج از کشور و سفارتخانهها باید از هماکنون در جریان برگزاری اکسپو قرار گیرند.
گودرزی تصریح کرد: صرف ارسال یک نامه به سفارتخانهها کافی نیست؛ باید مشخص شود سفارتخانهها، رایزنان بازرگانی و نمایندگیهای ایران در کشورهای مختلف چه اقداماتی برای معرفی اکسپو انجام دادهاند و نتیجه این اقدامات نیز گزارش شود.
وی افزود: هدف این است که در کشورهای هدف، اکسپو معرفی و با فعالان اقتصادی و مسئولان اقتصادی و سیاسی ارتباط برقرار شود و ظرفیتهای فارس و فرصتهای سرمایهگذاری استان برای آنها تشریح شود.
دعوت از سرمایهگذاران داخلی و خارجی هدفمند میشود
معاون استاندار فارس تأکید کرد: دعوت از سرمایهگذاران داخلی و خارجی باید کاملاً هدفمند باشد و افرادی برای حضور در اکسپو انتخاب شوند که فعالیت اقتصادی آنها با ظرفیتها و اهداف نمایشگاه ارتباط داشته باشد.
وی افزود: اکسپو زمانی میتواند به جذب سرمایه منجر شود که میان ظرفیتهای معرفیشده و سرمایهگذاران مناسب ارتباط برقرار شود.
گودرزی همچنین بر نقش رسانهها در معرفی اکسپو تأکید کرد و گفت: ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و رسانههای داخلی نیز باید در کمیته اطلاعرسانی حضور داشته باشند و محتوای مناسب برای معرفی ظرفیتها و فرصتهای اکسپو در اختیار رسانهها قرار گیرد.
وی در پایان تأکید کرد: با تشکیل دقیق کمیتهها، تعیین وظایف مشخص دستگاهها، آغاز فوری اطلاعرسانی، حضور جدی بخش خصوصی، دعوت هدفمند از سرمایهگذاران و تمرکز بر فرصتهای واقعی سرمایهگذاری میتوان اکسپوی امسال را از یک نمایشگاه صرف به رویدادی اثرگذار برای اقتصاد فارس تبدیل کرد؛ رویدادی که نتیجه آن علاوه بر معرفی ظرفیتهای استان، جذب سرمایه، تکمیل زنجیرههای تولید و افزایش ارزش افزوده در بخشهای مختلف اقتصادی فارس باشد.
شیراز اکسپو ۱۴۰۵ مهمترین رویداد فارس در عرصه بینالمللی است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس و دبیر کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی نیز با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: شیراز اکسپو ۱۴۰۵ مهمترین رویداد اقتصادی، تولیدی، صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی استان فارس در عرصه بینالمللی است و میتواند به مهمترین ویترین معرفی ظرفیتهای صادراتی، صنعتی، فناورانه، کشاورزی، گردشگری و فرصتهای سرمایهگذاری استان تبدیل شود.
کریم مجرب، افزود: این نمایشگاه بستر مناسبی برای توسعه دیپلماسی اقتصادی، گسترش تعاملات تجاری، جذب سرمایهگذاری، معرفی توانمندیهای بنگاههای اقتصادی، توسعه بازارهای صادراتی و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و بازرگانان داخلی و خارجی فراهم خواهد کرد.
مجرب با تأکید بر ضرورت برگزاری نمایشگاهی در سطح استانداردهای جهانی اظهار داشت: حضور شرکتهای توانمند، هیئتهای تجاری، سرمایهگذاران، اتاقهای بازرگانی و فعالان اقتصادی کشورهای مختلف، زمینه انعقاد قراردادهای تجاری، توسعه همکاریهای اقتصادی و افزایش سهم صادرات غیرنفتی استان فارس را فراهم میکند.
وی تحقق اهداف این رویداد را مستلزم برنامهریزی علمی، مدیریت یکپارچه، مشارکت مؤثر بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت نخبگان و فعالان اقتصادی دانست و ابراز امیدواری کرد شیراز اکسپو ۱۴۰۵ به الگویی موفق برای برگزاری نمایشگاههای بینالمللی کشور تبدیل شود.