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۳۲۰ نیروی پاکبان شهرداری شیراز در خدمت زائران اربعین در شلمچه

۳۲۰ نیروی پاکبان شهرداری شیراز در خدمت زائران اربعین در شلمچه
کد خبر : 1821502
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رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز از اعزام ۳۲۰ نیروی انسانی و ۲۰ دستگاه ماشین‌آلات تخصصی به مرز شلمچه برای پاکسازی و تأمین خدمات بهداشتی مسیر تردد زائران اربعین خبر داد.

به گزارش ایلنا، صمد پناهیان با اشاره به حضور این سازمان در عملیات خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی اظهار کرد: سازمان مدیریت پسماند برای چندمین سال متوالی مسئولیت پاکسازی و مدیریت پسماند در منطقه مرزی شلمچه را بر عهده دارد و نیروهای این سازمان امسال نیز در مسیر تردد زائران مستقر شده‌اند.

وی افزود: در مجموع ۳۲۰ نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های اجرایی، ایمنی و آموزش برای این مأموریت اعزام شده‌اند و نیروها به‌صورت شبانه‌روزی در منطقه مشغول فعالیت هستند.

پناهیان با اشاره به ظرفیت‌های تجهیزاتی اعزام‌شده به شلمچه گفت: بیش از ۲۰ دستگاه ماشین‌آلات مکانیزه از جمله خودروهای پرس، تانکرهای جدول‌شوی سه‌کاره و سایر تجهیزات تخصصی در منطقه مستقر شده و برای حفظ پاکیزگی و تأمین شرایط بهداشتی مسیر زائران به کار گرفته شده‌اند.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز ادامه داد: برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای مدیریت پسماند در ایام اربعین انجام شده و نیروهای اعزامی با اشراف کامل به وظایف خود، عملیات پاکسازی و خدمات‌رسانی را به‌صورت مستمر دنبال می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت حفظ سلامت نیروهای خدمت‌رسان گفت: پیش از اعزام، نیروهای این سازمان از نظر جسمی و روانی مورد پایش قرار گرفتند و تدابیر بهداشتی لازم برای محل استقرار و ارتقای ایمنی فردی آنان نیز در نظر گرفته شده است.

پناهیان هدف اصلی حضور نیروهای مدیریت پسماند در مرز شلمچه را فراهم کردن محیطی پاکیزه و بهداشتی برای زائران عنوان کرد و افزود: تلاش می‌کنیم با استمرار فعالیت‌ها، شرایط مناسبی برای تردد و حضور زائران فراهم شود.

وی در پایان گفت: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) برای نیروهای سازمان مدیریت پسماند افتخاری بزرگ است و امیدواریم زائران در مسیر زیارتی نجف تا کربلا با آرامش و امنیت بیشتری به این سفر معنوی ادامه دهند.

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