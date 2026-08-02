۳۲۰ نیروی پاکبان شهرداری شیراز در خدمت زائران اربعین در شلمچه
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز از اعزام ۳۲۰ نیروی انسانی و ۲۰ دستگاه ماشینآلات تخصصی به مرز شلمچه برای پاکسازی و تأمین خدمات بهداشتی مسیر تردد زائران اربعین خبر داد.
وی افزود: در مجموع ۳۲۰ نیروی انسانی متخصص در حوزههای اجرایی، ایمنی و آموزش برای این مأموریت اعزام شدهاند و نیروها بهصورت شبانهروزی در منطقه مشغول فعالیت هستند.
پناهیان با اشاره به ظرفیتهای تجهیزاتی اعزامشده به شلمچه گفت: بیش از ۲۰ دستگاه ماشینآلات مکانیزه از جمله خودروهای پرس، تانکرهای جدولشوی سهکاره و سایر تجهیزات تخصصی در منطقه مستقر شده و برای حفظ پاکیزگی و تأمین شرایط بهداشتی مسیر زائران به کار گرفته شدهاند.
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز ادامه داد: برنامهریزی ویژهای برای مدیریت پسماند در ایام اربعین انجام شده و نیروهای اعزامی با اشراف کامل به وظایف خود، عملیات پاکسازی و خدماترسانی را بهصورت مستمر دنبال میکنند.
وی همچنین با اشاره به ضرورت حفظ سلامت نیروهای خدمترسان گفت: پیش از اعزام، نیروهای این سازمان از نظر جسمی و روانی مورد پایش قرار گرفتند و تدابیر بهداشتی لازم برای محل استقرار و ارتقای ایمنی فردی آنان نیز در نظر گرفته شده است.
پناهیان هدف اصلی حضور نیروهای مدیریت پسماند در مرز شلمچه را فراهم کردن محیطی پاکیزه و بهداشتی برای زائران عنوان کرد و افزود: تلاش میکنیم با استمرار فعالیتها، شرایط مناسبی برای تردد و حضور زائران فراهم شود.
وی در پایان گفت: خدمت به زائران حضرت اباعبداللهالحسین(ع) برای نیروهای سازمان مدیریت پسماند افتخاری بزرگ است و امیدواریم زائران در مسیر زیارتی نجف تا کربلا با آرامش و امنیت بیشتری به این سفر معنوی ادامه دهند.