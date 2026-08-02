۳۲۰ نیروی پاکبان شهرداری شیراز در خدمت زائران اربعین در شلمچه

به گزارش ایلنا، صمد پناهیان با اشاره به حضور این سازمان در عملیات خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی اظهار کرد: سازمان مدیریت پسماند برای چندمین سال متوالی مسئولیت پاکسازی و مدیریت پسماند در منطقه مرزی شلمچه را بر عهده دارد و نیروهای این سازمان امسال نیز در مسیر تردد زائران مستقر شده‌اند.

وی افزود: در مجموع ۳۲۰ نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های اجرایی، ایمنی و آموزش برای این مأموریت اعزام شده‌اند و نیروها به‌صورت شبانه‌روزی در منطقه مشغول فعالیت هستند.

پناهیان با اشاره به ظرفیت‌های تجهیزاتی اعزام‌شده به شلمچه گفت: بیش از ۲۰ دستگاه ماشین‌آلات مکانیزه از جمله خودروهای پرس، تانکرهای جدول‌شوی سه‌کاره و سایر تجهیزات تخصصی در منطقه مستقر شده و برای حفظ پاکیزگی و تأمین شرایط بهداشتی مسیر زائران به کار گرفته شده‌اند.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز ادامه داد: برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای مدیریت پسماند در ایام اربعین انجام شده و نیروهای اعزامی با اشراف کامل به وظایف خود، عملیات پاکسازی و خدمات‌رسانی را به‌صورت مستمر دنبال می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت حفظ سلامت نیروهای خدمت‌رسان گفت: پیش از اعزام، نیروهای این سازمان از نظر جسمی و روانی مورد پایش قرار گرفتند و تدابیر بهداشتی لازم برای محل استقرار و ارتقای ایمنی فردی آنان نیز در نظر گرفته شده است.

پناهیان هدف اصلی حضور نیروهای مدیریت پسماند در مرز شلمچه را فراهم کردن محیطی پاکیزه و بهداشتی برای زائران عنوان کرد و افزود: تلاش می‌کنیم با استمرار فعالیت‌ها، شرایط مناسبی برای تردد و حضور زائران فراهم شود.

وی در پایان گفت: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) برای نیروهای سازمان مدیریت پسماند افتخاری بزرگ است و امیدواریم زائران در مسیر زیارتی نجف تا کربلا با آرامش و امنیت بیشتری به این سفر معنوی ادامه دهند.

انتهای پیام/