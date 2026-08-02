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مدیرکل امور مالیاتی گیلان خبر داد:

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ تمدید شد

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ تمدید شد
کد خبر : 1821498
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مدیرکل امور مالیات گیلان از تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل و فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان شهریور ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، حسن صیاد زمردی گفت: بر اساس ابلاغ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب مراجع قانونی مرتبط، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل و فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم که موعد قانونی آن اول خرداد تا ۳۱ تیر امسال تعیین شده بود، تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

وی هدف از اجرای این مصوبه را تسهیل امور مؤدیان، با توجه به شرایط حاکم بر کشور عنوان کرد و افزود: جزئیات این تمدید در بخشنامه ابلاغی رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها اعلام شده و مؤدیان می‌توانند بر اساس ضوابط و زمان‌بندی ابلاغ‌شده، از فرصت تمدید مهلت‌های قانونی بهره‌مند شوند.

 

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