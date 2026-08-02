استاندار گیلان:
گیلان مقصد جذب سرمایهگذاریهای فناورانه و کسبوکارهای دیجیتال
استاندار گیلان در دیدار با رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا، با تأکید بر ظرفیتهای گسترده استان در حوزه فناوری اطلاعات، از آمادگی گیلان برای جذب سرمایهگذاریهای فناورانه، توسعه کسبوکارهای دیجیتال و حمایت از فعالان حوزه آیتی خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، استاندار گیلان در دیدار با رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا، با اشاره به برخورداری گیلان از ظرفیت نیروی انسانی متخصص، مراکز علمی و موقعیت ممتاز جغرافیایی ، گفت: استان آماده است با فراهمسازی بسترهای لازم، زمینه فعالیت و حضور گستردهتر شرکتهای فناور، دانشبنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال را فراهم کند.
هادی حق شناس افزود: توسعه شهر هوشمند، هوشمندسازی مدیریت شهری و استفاده از فناوریهای نوین در ارائه خدمات عمومی، از برنامههای مهم گیلان در مسیر تحول دیجیتال است و در این زمینه، هوشمندسازی ترافیک شهر رشت بهعنوان یکی از اولویتهای اجرایی دنبال میشود.
وی با اشاره به ظرفیت مناطق مستعد استان برای توسعه فعالیتهای فناورانه، گفت: مجموعههایی همچون گیسوم، لیشک، فناوری سبز لاهیجان، سپیدرود و ظرفیتهای مناطق آزاد میتوانند به پایگاههایی برای شکلگیری زیستبوم نوآوری و اقتصاد دیجیتال تبدیل شوند.
استاندار گیلان تصریح کرد: گیلان با رویکرد حمایت از نخبگان و فعالان حوزه فناوری، تسهیلات و امکانات ویژهای برای توسعه کسبوکارهای دیجیتال و فعالیت شرکتهای آیتی فراهم خواهد کرد.
در این دیدار، رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا نیز بر ضرورت توجه به امنیت زیرساختهای دیجیتال، حفاظت از دادهها، ارتقای امنیت مراکز داده و توسعه فناوریهایی مانند میکرودیتاسنترها تأکید کرد.