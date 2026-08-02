به گزارش ایلنا از رشت، مرتضی امینی با اعلام خبر پلمپ ۶ ماهه نانوایی متخلف در رشت اظهار کرد: در راستای اجرای احکام قضائی صادره از سوی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان رشت، حکم قطعی یک واحد نانوایی متخلف که اقدام به کم‌فروشی به مشتریان کرده بود، به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: بر اساس رأی صادره، متصدی این واحد صنفی به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. همچنین جریمه‌های تکمیلی این حکم شامل نصب بنر تخلف به مدت ۲ ماه در جلوی واحد صنفی، پلمپ واحد به مدت ۶ ماه و تعلیق ۶ ماهه پروانه کسب می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان با تأکید بر اینکه نظارت بر واحدهای صنفی به ویژه نانوایی‌ها به عنوان یکی از حساسترین قطب‌های تأمین کالای اساسی مردم به صورت مستمر دنبال می‌شود، تصریح کرد: کم‌فروشی، گران‌فروشی و هرگونه تخلف در عرضه نان، به دلیل تأثیر مستقیم بر سفره مردم، از تخلفات درجه یک محسوب شده و با متخلفان در این حوزه به شدت و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

امینی تصریح کرد: مجموع مجازات‌های در نظر گرفته شده برای این واحد صنفی، از جمله پلمپ ۶ ماهه و تعلیق پروانه کسب، نشان‌دهنده عزم جدی تعزیرات حکومتی در برخورد با اخلال‌گران نظام توزیع و تضییع‌کنندگان حقوق مصرف‌کنندگان است.

وی در پایان از شهروندان خواست تا هرگونه موارد تخلف در واحدهای صنفی به ویژه نانوایی‌ها را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن مورد پیگیری قرار گیرد.

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