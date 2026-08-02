پرونده سرقت طلا و دلار در رشت بسته شد

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ قاسم جانعلی‌پور، جانشین فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه پیشگیری از وقوع سرقت و برخورد قاطع با سارقان از اولویت‌های مجموعه انتظامی است، اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت منزل در شهرستان رشت و ارجاع پرونده به پلیس آگاهی، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و تخصصی، بررسی صحنه جرم و جمع‌آوری سرنخ‌های لازم، هویت اعضای یک باند ۳ نفره را شناسایی کردند.

جانشین فرمانده انتظامی گیلان تصریح کرد: با هماهنگی مرجع قضایی و اخذ نیابت، تیمی از کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت به استان تهران اعزام و در عملیاتی غافلگیرانه ۲ متهم را دستگیر کردند که در بازرسی از آنان حدود ۸ هزار دلار وجه نقد کشف شد همچنین در ادامه و با هماهنگی قضایی، متهم سوم نیز با شگردهای پلیسی در شهرستان رشت دستگیر شد.

سرهنگ جانعلی‌پور با اشاره به اعتراف متهمان ۲۹، ۳۳ و ۳۵ ساله به ارتکاب این سرقت، خاطرنشان کرد: در این پرونده ۸ هزار دلار وجه نقد و ۹۰ گرم طلا به ارزش تقریبی ۳ میلیارد تومان ربوده شده بود که متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی در پایان با تأکید بر نقش مهم مشارکت شهروندان در پیشگیری از سرقت، از مردم خواست با رعایت نکات ایمنی و توجه به هشدارها و توصیه‌های پلیس، زمینه‌های وقوع سرقت را کاهش دهند.

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